Парламент принял трехлетний бюджет

Нур-Султан. 28 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании согласились с поправками сената в законопроект "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы", передает Kazakhstan Today.

Одобренный обеими палатами парламента закон направляется на подпись главе государства.

Ранее в пресс-службе сената сообщили, что за время обсуждения проекта бюджета сенаторами было предложено 85 поправок и дополнений к главному финансово-экономическому закону страны. Из них 44 поправки были приняты. В первую очередь они касались мер по стимулированию развития регионов и улучшению благосостояния граждан.

Почти 45%, или 5,7 трлн тенге, расходов направлены на социальную сферу - повышение пособий детям, многодетным семьям, инвалидам, на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, на строительство объектов социальной инфраструктуры.

В рамках финансирования мероприятий программы жилищного строительства "Нурлы жер" был предложен ряд поправок, направленных на то, чтобы средства на строительство инфраструктуры решали в регионах проблему очередников на получение земельных участков.

Кроме того, депутаты сената обсудили поправки, касающиеся строительства и реконструкции систем водоснабжения в отдаленных населенных пунктах, а также реализации мероприятий в сфере ЖКХ в рамках Программы развития регионов до 2020 года.

Председатель сената Дарига Назарбаева подчеркнула необходимость кадрового и организационного обеспечения Счетного комитета, региональных маслихатов и счетных комиссий для того, чтобы они могли контролировать расходы бюджетов всех уровней. Также было сказано о целесообразности предоставления в сенат проектов бюджетов областей и городов республиканского значения, чтобы депутаты могли видеть общую картину доходов и расходов.

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