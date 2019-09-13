Президент РК в Ханчжоу встретится с Джеком Ма

Ханчжоу. 12 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Ханчжоу для встречи с Джеком Ма, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего двухдневного государственного визита в Китайскую Народную Республику прибыл в город Ханчжоу. Глава государства ознакомится с деятельностью компании "Hikvision" - ведущего мирового поставщика инновационных продуктов. Кроме того, в программе запланированы посещение офиса компании "Alibaba" и встреча с Джеком Ма, а также посещение Китайского национального музея чая и Пагоды Лэйфен", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

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