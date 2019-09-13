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Президент РК в Ханчжоу встретится с Джеком Ма

12.09.2019, 12:51 5131
Ханчжоу. 12 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Ханчжоу для встречи с Джеком Ма, передает Kazakhstan Today.
 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего двухдневного государственного визита в Китайскую Народную Республику прибыл в город Ханчжоу. Глава государства ознакомится с деятельностью компании "Hikvision" - ведущего мирового поставщика инновационных продуктов. Кроме того, в программе запланированы посещение офиса компании "Alibaba" и встреча с Джеком Ма, а также посещение Китайского национального музея чая и Пагоды Лэйфен", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

 
Напомним, в ходе этой поездки Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.
 

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