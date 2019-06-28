Президент Таджикистана направил Токаеву телеграмму соболезнования в связи с ЧП в Арыси

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил главе государства Касым-Жомарту Токаеву телеграмму соболезнования в связи с ЧП в Арыси , передает Kazakhstan Today.

С чувством глубокой печали воспринял известие о взрыве в городе Арысь, приведшем к значительному ущербу и человеческим жертвам . От своего имени и имени таджикского народа выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также слова поддержки семьям пострадавших и надежду на их скорейшее выздоровление", - говорится в телеграмме.

Президент Таджикистана также отметил оперативно принятые меры правительства Казахстана и самоотверженную работу казахстанских служб в ходе эвакуации и устранения последствий трагедии, сообщила пресс-служба Акорды.

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