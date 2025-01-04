Принцип "закон и порядок" должен быть незыблем - Токаев о январских событиях и убийстве подростка в Талгаре
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili выразил свое мнение по поводу возможного повторения январских событий и убийства в Талгаре подростка Шерзата Полата.
Причиной беспрецедентных беспорядков, по мнению президента, стали очевидная социальная несправедливость, политический застой, а также неуемные амбиции заговорщиков, их безразличие к судьбе народа и государства.
Вокруг Қаңтара по-прежнему витают домыслы и разные версии произошедшего. Тем более, что некоторые ангажированные лица, вынашивающие определенные политические расчеты, жонглируют фактами, пытаются манипулировать эмоциями граждан", - выразил мнение глава государства.
Он напомнил о своем поручении провести объективное расследование всех обстоятельств январских событий.
Следствие прошло в открытом режиме, преступники привлечены к ответственности. В парламенте состоялись специальные слушания. Это беспрецедентный случай в нашей истории. Первые парламентские слушания были проведены спустя три месяца после январских событий, вторые - через год. На слушаниях выступили не только представители госорганов, но и правозащитники. Открыто высказывались разные мнения, задавались неудобные вопросы. И все это - в прямом эфире, процесс широко освещался в отечественных и зарубежных СМИ. Власть сознательно пошла на такой шаг, поскольку сама заинтересована в том, чтобы в обществе не осталось никаких вопросов", - напомнил Токаев.
Он подчеркнул, что, говоря о январской трагедии, надо иметь перед глазами картину тех дней.
Разбитые машины, разграбленные магазины, захваченные государственные здания, избиения военнослужащих, кража оружия, насилие над женщинами. Нельзя позволять безответственным политиканам распространять недостоверную, лживую информацию, чтобы предать забвению нависшую тогда над нашей государственностью реальную опасность. К счастью, большинство наших граждан отделяют зерна от плевел. Такие трезво мыслящие, рассудительные люди являются ядром и опорой нашего государства. Одно ясно: не будь тогда решительных действий в отношении зачинщиков погромов и организаторов переворота, Казахстан сейчас был бы совершенно другим государством, с гораздо меньшей самостоятельностью и ограниченным суверенитетом", - заявил президент.
Он также перечислил основные уроки, полученные в результате трагических событий.
Первое, власть в стране должна быть консолидированной, никакого двоевластия. Второе, глава государства - это нанятый на определенный срок государственный менеджер, а не "тень Всевышнего". Третье, нужен тщательный отбор кандидатов на высокие государственные должности, включая руководителей силовых органов, они должны быть преданы Родине, Республике Казахстан. И самое главное - нужно повсеместно внедрять принципы справедливости, как зеницу ока беречь единство народа на основе концепции "Закон и Порядок". Те, кто против данной концепции, выступают за анархию в обществе во имя "демократических ценностей", по сути, хотят подорвать казахскую государственность. С этим мириться нельзя. Самая высокая степень демократии - это торжество закона. К этой цели пролегает тернистый путь", - подчеркнул Токаев.
Комментируя резонансный случай убийства в Талгаре подростка Шерзата Полата, президент еще раз отметил, что принцип "Закон и Порядок" в стране должен быть незыблем. Он напомнил, что еще до происшествия в Талгаре потребовал от правоохранительных органов покончить с криминалитетом и бандитизмом, и что во время январских событий именно бандитские группы выступили в качестве исполнителей организации массовых беспорядков.
После происшествия в Талгаре правоохранительные органы приняли все необходимые меры, подозреваемые в преступлении задержаны. Следственные действия подошли к завершению. В скором времени состоится суд по данному делу. Все меры уполномоченных органов в связи с трагическим случаем в Талгаре полностью соответствуют требованиям закона. Остальное - домыслы и инсинуации деструктивных деятелей, попытки политизировать ситуацию. Это недопустимо. Применительно к фигурантам данного инцидента хочу напомнить, что казахский народ с распростертыми объятиями принял соотечественников из-за рубежа, назвал их қандасами. И те, кто прибыл на свою историческую Родину, обязаны строго соблюдать законы Казахстана, не нарушать общественный порядок, не совершать незаконные деяния, тем более в странах прежнего проживания они вели себя так, как этого требовали власти", - заявил глава Казахстана.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.
Во время его похорон в селе Азат произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата - Каржаубай Нурумов. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.
12 декабря стало известно, что на Нурмова завели уголовное дело по факту хулиганства.
13 декабря в прокуратуре Алматинской области заявили, что досудебное расследование находится на стадии завершения.