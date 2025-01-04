Принцип "закон и порядок" должен быть незыблем - Токаев о январских событиях и убийстве подростка в Талгаре

Фото: kabar.kg

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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева, сообщает Акорда.





Президент был проинформирован о текущей деятельности ШОС и приоритетных направлениях сотрудничества.





В ходе встречи президент отметил уникальность организации, высоко оценив ее огромный потенциал в политической, экономической и культурной сферах взаимодействия. По его словам, особое внимание уделяется вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности.





Глава государства подчеркнул важность дальнейшего совершенствования деятельности Организации, активизации связей с международными объединениями, а также продвижения выдвинутой Казахстаном инициативы ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".





В пресс-службе президента напомнили, что в соответствии с решением совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2025 года Нурлан Ермекбаев вступил в должность генерального секретаря ШОС.



