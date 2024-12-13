Уголовное дело завели в отношении отца убитого Шерзата Полата
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Конаев. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело завели в отношении Каржаубая Нурымова - отца убитого в Талгаре подростка Шерзата Полата, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.
10 декабря гражданин Каржаубай Нурумов задержан по факту хулиганства и создания препятствий для движения транспортных средств. Он выражался нецензурной бранью в общественном месте и в адрес сотрудников полиции, угрожал им ножом, умышленно повредил чужое имущество, а именно поцарапал ножом автомобиль и проколол колесо. Не останавливаясь на содеянном, продолжил нарушать общественный порядок и спокойствие граждан, создавая при этом опасность для окружающих, в том числе несовершеннолетних. По факту хулиганства суд назначил ему 15 суток административного ареста. Вместе с тем по факту умышленного повреждения чужого имущества полицией зарегистрировано уголовное дело", - проинформировали в департаменте.
По данным полиции, в результате противоправных действий в селе Азат был причинен материальный ущерб собственнику автомобиля, что значительно превышает порог административной ответственности и влечет уголовную квалификацию деяния.
В настоящее время проводится всестороннее, полное и объективное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего.