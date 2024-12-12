На 15 суток арестовали отца Шерзата Полата Дополнено
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Талгар. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Отец Шерзата Полата привлечен к 15 суткам административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе суда Алматинской области.
За совершение мелкого хулиганства (часть 1 статьи 434 КоАП), выраженного в нецензурной брани в общественном месте, оскорбительном приставании к сотрудникам правоохранительных органов, а также действиях, демонстрирующих неуважение к окружающим, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, и создании препятствий для движения транспортных средств, гражданин К. Нурымов привлечен к 15 суткам административного ареста", - говорится в сообщении суда.
Также Енбекшиказахским районным судом по результатам рассмотрения дел в порядке административного производства гражданка С. Нурумова за совершение мелкого хулиганства привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 20 МРП.
За нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний (часть 8 статьи 488 КоАП), совершенное лицом без гражданства, гражданка Б. Реймова арестована в административном порядке на 15 суток с последующим выдворением за пределы РК", - добавили в суде.
Дополнено 11.12.2024, 12.05
Прокуратура Алматинской области предупредила казахстанцев о последствиях участия в незаконных митингах.
Проведение публичных мероприятий, таких как собрания, митинги и пикеты, строго регулируется законом Республики Казахстан "О порядке организации и проведения мирных собраний". Призываем граждан проявлять ответственность и не поддаваться на призывы к участию в незаконных митингах. Организация и участие в таких мероприятиях являются грубым нарушением закона и влекут за собой серьезные последствия. За данные действия предусмотрена административная и уголовная ответственность", - заявили в прокуратуре.
Также подчеркивается, что участие в незаконных акциях может привести к административному аресту, крупным штрафам и уголовному преследованию.
Как сообщалось ранее, 10 декабря в 15.30 в селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, в результате которого был задержан гражданин Н.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего.