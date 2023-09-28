27.09.2023, 18:22 74486
Пункты пропуска на границе Казахстана и Китая не будут работать несколько дней
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с праздничными днями в КНР пункты пропуска на границе Казахстана и Китая не будут работать несколько дней, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК
В период с 1 по 3 октября 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - проинформировали в пресс-службе.
При этом отмечается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что поставки китайского оборудования и автомобилей через КПП "Хоргос" выросли в 3 раза.
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28.09.2023, 21:14 4651
Состоялось заседание комиссии по присуждению госпремий РК
Всего на соискание государственных премий было выдвинуто 13 работ. После предварительного отбора на второй этап прошли 8 работ
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заключительное заседание комиссии по присуждению государственных премий РК 2023 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы, сообщает пресс-служба Акорды.
Всего на соискание государственных премий было выдвинуто 13 работ. После предварительного отбора на второй этап прошли 8 работ.
По итогам рассмотрения работ и заслушивания результатов государственной научно-технической экспертизы комиссией выработаны рекомендации.
Премии являются высшим признанием заслуг деятелей науки и техники и присуждаются за научные открытия, монографии и научные работы, открывшие новые области знаний и/или новое направление в одной области знаний, разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий, а также результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности, обеспечивающие решение приоритетных социально-экономических задач и рост конкурентоспособности страны.
28.09.2023, 21:06 7091
Хусаинов принял участие в конференции начальников генштабов государств Центральной и Южной Азии
Фото: МО РК
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Ташкент. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Марат Хусаинов принял участие в конференции начальников генеральных штабов государств Центральной и Южной Азии в Ташкенте по приглашению узбекской стороны, сообщает пресс-служба МО РК.
В ходе конференции, организованной Министерством обороны Узбекистана совместно с центральным командованием США, были обсуждены вопросы региональной безопасности, в том числе с учетом ситуации в Афганистане.
На полях мероприятия были проведены двусторонние встречи для обсуждения вопросов сотрудничества.
28.09.2023, 19:10 11936
В центре горной подготовки Вооруженных сил РК прошли обучение военнослужащие Беларуси
Фото: МО РК
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В учебном центре горной подготовки Вооруженных сил РК военнослужащие Беларуси осваивали способы движения в сложных условиях горной местности и технику преодоления различных горных препятствий, сообщает пресс-служба МО РК.
Лагерный сбор с белорусскими военнослужащими Казахстана и миротворческой роты отдельной воздушно-десантной бригады проходил в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Беларуси на 2023 год.
Двенадцать белорусских военных прошли проверку на способность к действиям и выполнения боевых задач в горной местности, обучались технике преодоления различных горных препятствий и движению в сложных условиях горной местности. Казахстанские инструкторы дали гостям теоретические знания и поделились практическими навыками горной подготовки.
Участники лагерного сбора прослушали лекции о формах горного рельефа, опасностях в горах и методах предосторожности, применяемых в горной подготовке, правилах совершения восхождений, классификации маршрутов и организации восхождений. Коллеги из Беларуси также учились вязать узлы, используемые в альпинизме.
Практические навыки военнослужащие получили на тренировках по транспортировке пострадавшего подручными средствами на горном рельефе, передвижению по скалам и по льду со страховкой. Обретенные за время лагерного сбора знания белорусские военнослужащие проверили, совершив восхождение на вершину 1Б категории сложности и осуществив переправу через горную реку.
В последний день лагерного сбора военнослужащие совершили совместное восхождение на пик Хрищатого, а кульминационным моментом стало торжественное мероприятие, на котором бойцам, показавшим хорошие знания, вручили знак "Альпинист" и соответствующие сертификаты.
28.09.2023, 18:05 14881
Токаев и Шольц обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам
Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахстанско-германских отношений
Фото: Акорда
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Берлин. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров в формате тет-а-тет обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахстанско-германских отношений.
Лидеры двух стран определили магистральные направления сотрудничества, в том числе договорились активизировать взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, "зеленой энергетике" и других сферах.
Президент и канцлер также обсудили повестку предстоящей встречи на высшем уровне в формате "Центральная Азия - Германия".
Напомним, 29 сентября в Берлине впервые пройдет саммит "ФРГ - Центральная Азия".
28.09.2023, 17:40 15591
В Казахстане заявку на сдачу экзамена на водительские права теперь можно подать через приложение
Новшество позволит сэкономить время и значительно снизит поток посетителей в спецЦОНе
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы, которые впервые получают водительские права, могут подать заявку на сдачу экзамена в специализированном центре обслуживания населения и забронировать очередь через приложение "ЦОН", сообщили в государственной корпорации "Правительство для граждан".
Ранее кандидаты в водители должны были лично обращаться в спецЦОН для оформления заявки и оплаты госпошлины перед сдачей экзамена. Теперь граждане могут пройти этот шаг онлайн, не выходя из дома. Так, оформив заявление посредством видеозвонка и забронировав очередь, клиент может приехать в спецЦОН к назначенному времени для сдачи экзамена. В будущем запланирован запуск функции подачи заявок через портал электронного правительства и информационные системы банков второго уровня", - отметил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.
Как пояснили в пресс-службе, для того чтобы подать заявление, пользователю необходимо в мобильном приложении "ЦОН" выбрать "Услуга по видео". Сервис свяжет услугополучателя с оператором спецЦОНа для предоставления первичной консультации.
Затем будет предложено оплатить государственную пошлину за получение водительских прав либо предоставить ранее оплаченный чек. После оплаты необходимо предоставить сканированную версию медицинской справки формы № 073/у, свидетельство об окончании автошколы, соответствующие требованиям фото услугополучателя и его подпись. К слову, прикрепить запрашиваемые документы можно в диалоговом окне при общении с видеоконсультантом", - сообщили в госкорпорации.
Отмечается, что после успешной подачи заявления гражданину будет предложено забронировать очередь в спецЦОН, выбрав день и время сдачи экзамена.
Напомним, правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения изменены в РК.
28.09.2023, 15:04 21291
Ответственность за грубые и неоднократные нарушения ПДД могут ужесточить в Казахстане
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания координационного совета по вопросу эффективности мер по обеспечению и повышению безопасности дорожного движения инициирован вопрос о проработке поправок в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", предусматривающих ужесточение ответственности за грубые и неоднократные нарушения ПДД, сообщает Генеральная прокуратура РК.
В ходе обсуждения отмечено, что за последние пять лет в стране зарегистрировано 75 тысяч ДТП, в которых пострадало почти 100 тысяч человек. Четверть аварий произошла в результате превышения скоростного режима. Также ДТП совершались из-за нарушений правил дорожного движения, в том числе вождения в состоянии алкогольного опьянения, бесконтрольного выпаса скота.
Нередко сами пешеходы становятся виновниками транспортных происшествий. Только в этом году по этой причине совершено 233 ДТП, где погибло 40 человек и получили различные травмы 155", - отметили в ведомстве.
Ситуация усугубляется ненадлежащей дорожной инфраструктурой, особенно на загородных трассах, некачественными дорогами и нелегальными перевозками пассажиров.
К примеру, за длительное время реконструкции участка трассы Караганда - Балхаш (протяженностью 362 км) с 2019 года там произошло 99 ДТП.
В рамках реализации поручений главы государства необходимо принять комплексные меры по обеспечению дорожной безопасности. Совместно повышать дисциплину вождения, соблюдать принцип нулевой терпимости к любым правонарушениям", - отметил генпрокурор Берик Асылов.
По итогам обсуждения акимам регионов совместно с профильными министерствами предложено проработать вопросы строительства дополнительных пешеходных переходов, обеспечить установку необходимых дорожных знаков, расширение сети автоматических камер фиксации дорожных правонарушений. Особое внимание будет уделено созданию безопасной среды для учащихся.
Министерству внутренних дел совместно с местными исполнительными органами рекомендовано составлять реестры аварийно опасных участков дорог, определить перечень проблем и последовательно их разрешать.
Напомним, в Казахстане обновили касающиеся мопедов и электросамокатов ПДД.
28.09.2023, 13:53 25126
Нарушения при строительстве ЭКСПО обнаружила Генпрокуратура
Неосвоенные средства намерены вернуть в бюджет
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушения бюджетного и налогового законодательства при реконструкции выставочного комплекса ЭКСПО-2017 в Астане выявила Генеральная прокуратура РК.
Проверку деятельности АО "НК "QazExpoCongress" проводили на предмет соблюдения законодательства о валютном регулировании, налогах, эффективного и целевого использования средств, сообщает Informburo.kz со ссылкой на информацию ведомства.
К проверке также привлекли специалистов Агентства по финансовому мониторингу, Нацбанка РК, Комитета государственных доходов и Комитета по делам строительства.
Качество строительства объектов ЭКСПО-2017 проверкой не охватывалось. Прокуроры выявили нарушения бюджетного и налогового законодательства, нерационального использования активов АО. По результатам проверки в адрес правительства было внесено представление с постановкой вопросов о возврате неосвоенных средств в бюджет и проведении аудита обоснованности расходов на реконструкцию павильонов ЭКСПО-2017", - сообщили в Генпрокуратуре.
С 2014 года по март 2017-го на строительство объектов ЭКСПО в столице из бюджета выделили 543,53 млрд тенге, или около 2 млрд долларов по курсу того времени.
В 2018 году на реконструкцию выставочного комплекса государство выделило 13 млрд тенге.
21 сентября председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК Бахытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК сообщил, что проверка выставочного комплекса ЭКСПО-2017 не закончена, но нарушения строительных норм уже выявлены.
28.09.2023, 11:30 28661
На месте заброшенных объектов в Алматы появятся многоуровневые паркинги
Досаев дал поручение по развитию многоуровневых паркингов в городе
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На месте заброшенных объектов в Алматы появятся многоуровневые паркинги для удобства жителей города, сообщили в пресс-службе акимата мегаполиса.
В ходе встречи акима Алматы с горожанами один из жителей Медеуского района пожаловался на многоуровневый паркинг на улице Снегина, который находится в заброшенном состоянии.
Там нашли себе прибежище разного рода асоциальные элементы, бродячие собаки, что приносит большие неудобства нашему населению. Большая просьба решить этот вопрос: либо снести его, либо найти другое целевое назначение", - заявил житель города.
Аким Алматы Ерболат Досаев напомнил, что дал поручение по развитию многоуровневых паркингов в городе.
Вопрос связан с выкупом и ценой объекта. В текущем году у нас не будет финансовых возможностей, но при формировании бюджета на 2024 год я дал соответствующее поручение посмотреть все места, где возможно выкупить или завершить строительство, чтобы превратить их в многоуровневые паркинги для удобства жителей. Я дам поручение по Самалу: посмотрим, во сколько оценят этот проект. Также дам поручение "Алматы паркингу" рассмотреть возможность реконструкции этого объекта, чтобы сделать там нормальный паркинг. Как вы правильно заметили, он долго стоит. Нам нужно оценить, сможем ли мы доделать либо нам придется все сносить", - добавил глава города.
Ранее сообщалось, что арендованные городом автостоянки передадут в "Алматы паркинг".
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?