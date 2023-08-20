Размер ежемесячных выплат семьям погибших лесников определили в Минэкологии
Выплаты будет получать каждый член семьи
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Члены семей погибших при пожаре лесников в Абайской области будут ежемесячно получать выплаты в размере 40% от денежного содержания по последней занимаемой должности.
Соответствующий проект постановления Министерства экологии и природных ресурсов РК опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 28 августа 2023 года.
К членам семьи сотрудника государственной лесной охраны относятся супруг (супруга), а также дети, в том числе усыновленные, удочеренные, совместно проживающие пасынки и падчерицы, до достижения ими совершеннолетнего возраста или окончания учебного заведения очной формы в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего и (или) послевузовского образования в пределах, не превышающих двадцатитрехлетнего возраста", - говорится в постановлении.
Для получения денежных выплат лица, имеющие право на их получение, оформляют и представляют в уполномоченный орган следующие документы:
- заявление установленного образца;
- копию свидетельства или уведомление о смерти;
- копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение брака (супружества), усыновление (удочерение), установление отцовства (материнства), перемена имени, отчества и фамилии), в случаях признания других лиц членами семьи заявителя последними представляются копии решения суда о признании их членами семьи заявителя;
- копию документа, удостоверяющего личность лица;
- справку учебного заведения, если члены семьи в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет являются обучающимися очной формы обучения (предоставляется ежегодно в начале учебного года);
- сведения о номере банковского счета в тенге;
- копию документа об установлении опеки или попечительства над несовершеннолетними членами семьи погибшего (умершего) сотрудника, курсанта, военнослужащего, в случае, если несовершеннолетние члены семьи остались сиротами либо без попечения родителей.
При этом данные удостоверения личности, свидетельств о заключении брака (после 1 июня 2008 года), о смерти (после 13 августа 2007 года), о рождении детей (после 13 августа 2007 года) могут быть получены из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронное правительство".
В случае неполного представления документов, указанных в настоящем пункте, заявление подлежит возврату в течение десяти рабочих дней со дня его подачи.
Денежная выплата на каждого члена семьи погибшего (умершего) сотрудника государственной лесной охраны осуществляется в размере 40% процентов от денежного содержания по последней занимаемой должности погибшего (умершего) сотрудника. При этом максимальный размер денежных выплат на всех членов семьи не должен превышать 100% денежного содержания", - сообщается в документе.
Ранее в Минэкологии рассказали о состоянии техники в резервате "Семей орманы". По данным ведомства, ее износ составляет 80%. На нужды лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий понадобится 68,5 млрд тенге.
Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза и превысила 60 тысяч гектаров. Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС.
Во время пожара была потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Все они погибли. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности.
Из-за пожара был уволен министр по ЧС Юрий Ильин.
Президент объявил 12 июня днем национального траура.
На встрече с пострадавшими глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия.
Родственники погибших лесников пожаловались Токаеву на отсутствие в лесничестве необходимого снаряжения и техники. Одна из женщин рассказала, что ее муж был вынужден поехать на службу на собственном автомобиле из-за постоянного отсутствия служебных машин и запчастей.
Почему никогда в лесничествах нет запчастей, ничего нет? Все машины вечно сломанные. У них ничего там нет. Почему директор лесничества, когда мой муж пришел писать заявление на увольнение, не подписал его и сказал, что они якобы вообще не видели это заявление? Мое личное мнение - виноваты они (руководители лесничества. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - заявила жена погибшего лесника.
Позже в Генеральной прокуратуре РК заявили, что руководство "Семей орманы" подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.
Ранее в материале Energyprom сообщалось, что казахстанским службам пожаротушения нужно около 1,4 триллиона тенге, чтобы не повторилась трагедия "Семей орманы".