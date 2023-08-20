Размер ежемесячных выплат семьям погибших лесников определили в Минэкологии

Как считает президент, для улучшения экологической обстановки Алматы необходимо регулировать движение транспорта в городе и развивать инфраструктуру для электромобилей

Фото: Depositphotos

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Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана в ходе совещания по вопросам развития города Алматы подчеркнул, что решение основных проблем развития мегаполиса требует принятия системных мер, - Президент Казахстана в ходе совещания по вопросам развития города Алматы подчеркнул, что решение основных проблем развития мегаполиса требует принятия системных мер, сообщает пресс-службе Акорды.





Глава государства привел в пример недавний пожар в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Аккент и подверг критике состояние пожарной безопасности. Он поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям провести масштабные учения в целях повышения осведомленности населения о действиях при возникновении пожаров. Акимату города поручено принять меры по улучшению материально-технической базы противопожарной службы.





Как считает президент, для улучшения экологической обстановки Алматы необходимо регулировать движение транспорта в городе и развивать инфраструктуру для электромобилей.





Аким города Ерболат Досаев доложил, что до конца 2025 года планируется полностью перевести сферу общественного транспорта на экологический стандарт. Помимо этого, рассматриваются возможности стимулирования спроса на приобретение электромобилей путем развития необходимой инфраструктуры.





Фото: Акорда





Состояние инженерной инфраструктуры Алматы также не осталось без внимания Касым-Жомарта Токаева. По его словам, одним из главных вызовов для страны является обеспечение качественной питьевой водой, и, как показывает практика, Алматы в этом вопросе не исключение.





Глава государства подчеркнул, что частые аварийные ситуации, приводящие к отключению подачи воды в мегаполисе, указывают на необходимость безотлагательного решения данной проблемы.





По словам президента, особую обеспокоенность вызывают участившиеся селевые выбросы и повышение мутности воды в реках. По этой причине в конце июля коммунальные службы были вынуждены ограничить подачу питьевой воды в верхней части города. Без воды остались 50 многоквартирных и более 4 тысяч частных жилых домов Медеуского района. Данная ситуация вызвала справедливое недовольство жителей.





Далее Касым-Жомарт Токаев обозначил основные задачи, которые необходимо решить для наведения порядка в водной сфере. В частности, правительству и акимату города предстоит ввести в эксплуатацию до конца октября текущего года водозабор Каргалы, сроки сдачи которого переносились по вине подрядчиков, а также провести полную ревизию состояния водного хозяйства города, осуществить гидрогеологические изыскания по определению подземных источников для водоснабжения верхней части Алматы, а также завершить строительство четырех скважин и резервуаров на станции "Балхаш".





Фото: Акорда





Также глава государства остановился на перспективах улучшения социального положения населения. По его мнению, прежде всего следует обратить внимание на решение проблем безработицы среди молодых людей, относящихся к категории NEET. Правительству и акимату города поручено разработать специальную программу по трудоустройству молодежи.





Еще один важный вопрос, озвученный президентом, - ситуация в системе здравоохранения. По словам главы государства, сейчас многие медицинские учреждения Алматы работают с нагрузкой, превышающей их возможности. Необходимо комплексно модернизировать изношенную инфраструктуру отрасли за счет средств Фонда социального медицинского страхования и путем реализации проектов государственного-частного партнерства. Президент поручил Министерству здравоохранения принять комплекс мер по ликвидации дефицита финансирования в медицинских учреждениях.





Кроме того, в ходе совещания были обсуждены вопросы диверсификации экономики Алматы. Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил высокий потенциал развития малого и среднего предпринимательства. Согласно озвученным данным, только за 2022 год Алматы направил в государственный бюджет более четырех триллионов тенге. Львиная часть налоговых поступлений в городе обеспечивается за счет выплат малого и среднего бизнеса.





Глава государства поставил задачу принять системные меры по улучшению бизнес-климата в мегаполисе. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, привлечение частного капитала, усиление программы развития предпринимательства, создание условий для поддержки новых транспортно-логистических центров, развитие креативной индустрии и туризма должны придать новый импульс экономике Алматы.





На совещании также выступили аким Алматы Ерболат Досаев, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.



