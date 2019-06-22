Решение о строительстве АЭС будет приниматься с учетом мнения населения - Бозумбаев

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Вопрос строительства в Алматинской области атомной электростанции прокомментировал сегодня на отчетной встрече министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает Kazakhstan Today.
Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев 26 апреля на встрече с общественностью Семея четко сказал, что любое решение по строительству АЭС если и будет приниматься, то в соответствии с действующим законодательством и с учетом мнения населения", - напомнил министр.
По его словам, для учета мнения населения будет проводиться опрос или референдум.
Поэтому, не переживайте. Если будет строительство АЭС, вы точно услышите, узнаете. Население выразит свое мнение. Если оно скажет "нет", то никто ничего строить не будет", - заверил министр.
Он отметил, что негативное восприятие возможного строительства АЭС в Казахстане связано с Семипалатинским полигоном, из-за которого пострадало огромное количество жителей страны и "генная память" о котором формирует соответствующее настроение в обществе.
В любом случае, хочу сказать, планов по строительству нет, решения по строительству тоже нет", - подчеркнул глава Минэнерго.
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