Результаты исследования уровня коррупции рассмотрели в акимате Акмолинской области

Кокшетау. 8 октября. Kazakhstan Today - Результаты исследования уровня коррупции и работу проектного офиса AQMOLA - Adaldyq Alany рассмотрели в акимате Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

По результатам мониторинга международной неправительственной организации по исследованию уровня коррупции Transparency International Kаzаkhstan, которая в текущем году провела опрос 9 тысяч респондентов, Акмолинская область не вошла в топ наиболее коррумпированных регионов страны. Об этом было сказано на совещании по вопросам реализации в регионе проекта AQMOLA - Adaldyq Alany под председательством акима региона Ермека Маржикпаева, сообщила пресс-служба главы области.

Тем не менее, как проинформировал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурат Тюлеубаев, работать есть над чем. Индекс восприятия населением коррупции в регионе по ряду показателей отражен в негативном свете. Это сферы таможенных органов, дошкольного образования, здравоохранения, районные отделы полиции, земельных отношений, противопожарной службы, налоговых органов.





Граждане и предприниматели озвучили более 70 причин, вынуждающих давать взятки. Самые распространенные - лечение у хорошего специалиста, трудоустройство, оформление земельного участка, устройство ребенка в детский сад, оформление разрешительных документов, проверка пожарной безопасности, таможенный досмотр и другие", - сказал Тюлеубаев.

Также с отчетами о работе проектного офиса выступили его руководитель Самира Тайтенова и куратор, заместитель акима области Канат Идрисов.

С начала текущего года проектным офисом AQMOLA - Adaldyq Alany совместно с общественностью и государственными органами проведена работа, направленная на профилактику, выявление и искоренение коррупционных рисков. В рамках сетевого графика проведены следующие мероприятия: первый слет студенческого клуба "Саналы урпак", единый общереспубликанский "Час добропорядочности", акция "Ашык кызмет", открыты магазины честности, поэтапно осуществляется переход государственных органов на работу в формате оpen space и другие.

Руководитель региона Ермек Маржикпаев, указав на необходимость делать ставки на сильные и проактивные гражданские институты, поручил акимам районов и городов, руководителям управлений с привлечением общественных деятелей содействовать формированию в обществе принципов честности и добропорядочности, повышению правовой культуры населения и организации общественного контроля.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства