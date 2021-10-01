РК и Сингапур будут сотрудничать в развитии нового города в Алматинской области

Фото: пресс-служба премьер-минстра РК
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Глава государства в своем послании народу Казахстана говорил о необходимости решить проблему с доступом промышленных предприятий к сырью: о важности приемлемых цен и достаточного количества сырья для обрабатывающего сектора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, поручение главы государства уже проработано министерством, сообщает
пресс-служба главы правительства.
В проект закона "О промышленной политике" включена компетенция министерства по разработке и утверждению правил по обеспечению сырьем перерабатывающих предприятий по доступной цене. Законопроект уже находится на рассмотрении мажилиса парламента.
До принятия закона мы провели переговоры с предприятиями согласовали цены и поставки", - сказал Атамкулов.
С металлургическими предприятиями, предприятиями-переработчиками, а их у нас 37 крупных компаний-переработчиков меди, алюминия и свинца, принято решение о заключении трехсторонних меморандумов об обеспечении сырьем между министерством, металлургами и переработчиками.
Министр проинформировал журналистов об объемах переработки алюминия, меди и свинца в Казахстане, а также о продукции, выпускаемой ими. По информации министерства, в результате принимаемых мер объем производства в стране увеличится.
в 2 раза на 18 предприятиях по переработке алюминия;
в 5 раз на 17 предприятиях производство медной продукции;
в 2,5 раза по переработке свинца.
Также министру индустрии и инфраструктурного развития Атамкулову задали особо актуальные на сегодня вопросы о сроках завершения реконструкции дороги Караганда-Алматы и развитии придорожного сервиса вдоль трассы.
Сейчас многих этот вопрос волнует, так как участок Караганда - Алматы входит в главный дорожный коридор Центр - Юг и связывает северную часть нашей страны с югом. Сейчас там идут полномасштабные работы", - сказал Атамкулов.
Протяженность дороги составляет 946 километров и включает в себя четыре основных участка реконструкции Караганда - Балхаш (363 километра), Балхаш - Бурылбайтал - Курты (547 километров), Курты - Капшагай (67 километров).
По словам министра, проектом предусмотрено четырехполосное движение 1-й категории с соответствующими барьерными ограждениями и соответствующей инфраструктурой. Завершение реконструкции по участку Караганда - Алматы предусмотрено в 2023 году.
Подробно рассказал министр и о состоянии придорожного сервиса вдоль данной трассы.
Сейчас идет активное развитие внутреннего туризма и вопросы придорожного сервиса - очень важное звено в этом вопросе", - сказал Атамкулов.
По словам министра, в настоящее время за счет частных инвестиций планируется строительство 9 объектов придорожного сервиса категории "А". Это высшая категория, соответствующая национальному стандарту и включающая в себя станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомойки, а также здания для временного размещения пользователей автодороги, кемпинги. Это примерно район поселка Аксу-Аюлы (2 пункта), объездная на Балхаше, Бурылбайтал, Курты и Капшагай.
Кроме того, из существующих 120 объектов придорожного сервиса у нас только 60 соответствуют национальным стандартам, 2 относятся к категории "В" и 77 - категории "С".
На сегодня ведется работа с местными исполнительными органами, представителями малого и среднего бизнеса по вопросам улучшения придорожного сервиса", - проинформировал Атамкулов.
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские мажилисмены одобрили поправки по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как подчеркнул депутат Сергей Симонов, в настоящее время Казахстан готовится к прохождению второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, который планируется в начале 2022 года. В этой связи необходимо имплементировать в национальное законодательство рекомендации 12, 15, 24 и 25, вытекающие из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), сообщает "Казахстанская правда"
.
Эти законодательные меры позволят избежать критических замечаний, которые могут возникнуть у экспертов при проведении взаимной оценки. То есть эти меры дают возможность в последующем предостеречь нашу страну от возможных экономических санкций (эмбарго) со стороны международных организаций и государств-членов ООН", - сказал Симонов.
Законопроект предлагает на законодательном уровне установить надлежащий контроль по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами. Перечень этих лиц будет утверждаться президентом. А агентство по финансовому мониторингу, в свою очередь, будет вести персональный список этих лиц, членов их семей и близких родственников. То есть публичные должностные лица Казахстана и их близкие при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке как и иностранные публичные должностные лица согласно действующему закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - сообщил депутат.
В законопроекте также предлагается, чтобы после прекращения исполнения публичным должностным лицом своих должностных обязанностей предусмотренные Законом положения применялись ещё в течение 12 месяцев. Такие сроки законодательно установлены, к примеру, в Германии, Финляндии, а в Швеции и Швейцарии - 18 месяцев. То есть агентство по финансовому мониторингу обязано будет продолжать проверку и принимать надлежащие меры в отношении публичного должностного лица и его ближайших родственников ещё в течение 12 месяцев.
Такая мера позволит усилить противодействие коррупции и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем", - считает спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.
Также, согласно законопроекту, лица, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организацию торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, будут отнесены к субъектам финансового мониторинга.
Наделение вышеуказанных лиц статусом субъектов финансового мониторинга позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных денежных средств, совершаемых зачастую посредством цифровых манипуляций и подготовить систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах территории Республики Казахстан", - пояснил Сергей Симонов.
Кроме того, в законе предлагается предоставить доступ к данным национального реестра идентификационных бизнес-номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях установления прозрачности сведений о законном владельце учреждения (прямом или косвенном).
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY
В связи с праздничными днями в Китае автомобильные пункты пропуска "Нур Жолы", "Достык-автомобильный" и "Бахты" на казахстанско-китайской границе будут закрыты с 1 по 3 октября 2021 года. Кроме того, пункт пропуска "Бахты" также будет закрыт с 3 по 4 октября 2021 года в связи с подготовкой к зимнему сезону дезинфекционного оборудования на китайской стороне. Просим перевозчиков, желающих пересечь границу, заранее спланировать свои маршруты с учетом праздничных мероприятий в соседней стране", - сообщили в пресс-службе комитета госдоходов.