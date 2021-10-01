РК и Сингапур будут сотрудничать в развитии нового города в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - 30 сентября в Международном финансовом центре "Астана" премьер-министр Аскар Мамин ознакомился с обновленным мастер-планом развития нового города в Алматинской области - G4 City, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мегаполис будет расположен вдоль трассы Алматы-Капшагай. В его состав войдут четыре района: Gate District - деловой и финансовый центр, Golden District - образовательный и медицинский хаб, Growing District - промышленный и логистический хаб, Green District - туризм и развлечения, сообщает пресс-служба главы правительства.

G4 City будет придан статус специальной экономической зоны. Планируется строительство международного аэропорта и открытие прямого авиасообщения с Сингапуром.

Как ожидается, G4 City станет новым экономическим хабом Центральной Азии и придаст серьезный импульс дальнейшему росту иностранных инвестиций в экономику Казахстана. К 2050 году на территории мегаполиса будет проживать 2,2 миллиона человек, обеспечено более 1 миллиона рабочих мест.

К настоящему времени в Gate District подведены магистральные инженерные сети, идет строительство жилого района "Коянкус", в течение трех с половиной лет планируется построить не менее 300 тысяч квадратных метров жилья.

Девелопмент G4 City будет осуществлять сингапурская государственная компания "Surbana Jurong Group". Это одна из крупнейших в Азии корпораций по вопросам развития городов и инфраструктуры. Принадлежит суверенному фонду Сингапура Temasek Holdings, насчитывает 16 тысяч сотрудников, осуществляет деятельность в 40 странах мира. Компания выполнила девелопмент более 1 миллиона квартир в Сингапуре, разработала генеральные планы в 30 странах, спроектировала свыше 100 индустриальных парков.

По итогам презентации между казахстанской компанией АО "Caspian Group" и "Surbana Jurong Group" подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве в реализации проекта G4 City.

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