Руководители госорганов будут нести ответственность за отдачу госзакупок "нужным компаниям"

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам государственных закупок. Законопроект позволит повысить прозрачность этой сферы и снизить коррупционные риски, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе мажилиса, в ходе работы депутаты предложили исключить возможность заключения договора из одного источника по несостоявшимся госзакупкам. По мнению парламентариев, такое происходит по причине некачественного планирования чиновниками конкурсной документации. Предлагается повторно проводить конкурсные процедуры с внесением изменений условий конкурсной документации.

Конечно, для чиновников легче всего и лучше всего взять и объявить конкурс по госзакупкам несостоявшимся и заключить договор из одного источника. Так можно и нужные компании провести. Этого допускать нельзя, тем более с учётом того, что объёмы государственных закупок в нашей стране колоссальны", - отметил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

При этом он напомнил о поручении главы государства оптимизировать процесс государственных закупок. В действующем законе предусматриваются основания для закупок из одного источника путём прямого заключения договоров с поставщиками. Но и эти нормы депутаты дополнили требованием к заказчику пользоваться такой возможностью только тогда, когда исчерпаны конкурентные методы организации госзакупок. При этом предлагается закрепить норму о персональной ответственности первого руководителя заказчика по таким закупкам. Руководители госорганов, не выполняющие это требование, будут нести административную ответственность в размере 100 МРП.

Всё это позволит в конечном итоге повысить эффективность государственных закупок и самое главное - это позволит снизить коррупционные риски", - считает Нурлан Нигматулин.

Сами основания закупок из одного источника предлагается сократить. В частности, планируется исключить приобретение товаров до 100 МРП, а также работ и услуг - до 500 МРП.

Кроме того, законопроектом предусматриваются новые способы закупок, среди которых конкурсы с использованием рейтингово-балльной системы, рамочных соглашений, а также "электронный магазин".

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