Рысбаев освобожден от должности замминистра внутренних дел

Фото: МО РК

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие объединенного командования "Запад" Народно-освободительной армии Китая посетили Казахстан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Минобороны РК.





Зарубежные гости встретились с руководством Национального университета обороны РК, где они ознакомились с инфраструктурой, материально-технической базой и учебными программами вуза.





В рамках визита также проведены встречи с представителями командования Сухопутных войск ВС РК.





В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК китайские коллеги посетили Государственный военно-исторический музей, в котором собраны редкие экспонаты, документы и фотографии, раскрывающие уникальные страницы военной истории страны с древних времен и до наших дней.





По итогам стороны подтвердили намерения в развитии военного сотрудничества по направлениям, представляющим обоюдный интерес.