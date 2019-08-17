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Кызылорда. 16 августа. Kazakhstan Today - С начала 2019 года автобусы в Кызылординской области перевезли более 180 млн пассажиров, передает Kazakhstan Today.

За I полугодие 2019 года автобусами перевезено 180,2 млн пассажиров, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего более 1468 автобусов, принадлежащих юридическим и физическим лицам, оказывают услуги по перевозке пассажиров", - сообщил на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мурат Тлеумбетов.

На сегодня на территории области организовано 211 автобусных маршрутов , связывающих 212 населенных пунктов с районным и областным центром. В период с 2018 по 2019 годы организованы новые регулярные междугородные сообщения Кызылорда - Арал - Актобе, Айтеке би - Актобе, Арал - Айтеке би - Туркестан и Арал - Айтеке би - Алматы.

Кроме этого, осуществляются пассажирские перевозки по 12 автобусным маршрутам в Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Жезказган, Туркестан, Сарыагаш, Актобе и другие населенные пункты. Сейчас ведутся работы по организации регулярных междугородных маршрутов по направлению Кызылорда - Тараз. Также с июля 2018 года запущен международный регулярный маршрут Кызылорда - Ташкент - Кызылорда.

Стоит отметить, что в список автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров Кызылординской области были включены 4 автовокзала и 9 автостанций.

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