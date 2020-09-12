Сапарбаев доложил главе государства о положении в Кордайском районе

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Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает Kazakhstan Today.

Сапарбаев доложил президенту о положении дел в Кордайском районе. По его словам, на сегодняшний день ситуация стабильная. В текущем году в районе реализуются 336 проектов в сфере жилищного и дорожного строительства, образования, медицины, культуры и спорта на общую сумму 31,7 миллиарда тенге.

На встрече отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения занятости населения.

В регионе создано 26,7 тыс. новых рабочих мест, что составляет 140% от плана. В рамках антикризисных мер, различных государственных и региональных программ на реализацию 1370 проектов направлено 142 млрд тенге. В результате реализации этих проектов доля обеспечения населения области чистой питьевой водой увеличится с 72% до 77,1%, газом - с 74,2% до 85,9%", - сообщает пресс-служба Акорды.

На особом контроле находится вопрос восстановления жилых и коммерческих объектов. Благотворительными фондами собрано 311 миллионов тенге спонсорских средств, восстановлены 41 жилой и 13 коммерческих объектов, а также отремонтированы 103 незначительно пострадавших объекта.

По поручению президента ведется работа по подготовке к возможной второй волне коронавируса. Коечный фонд увеличен до 2530 мест, на борьбу с пандемией направлено 8,1 млрд тенге, сформирован двухмесячный запас лекарственных средств.

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