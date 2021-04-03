Саткалиев проинформировал Токаева по вопросам приватизации активов фонда

НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей деятельности фонда, проводимой работе по исполнению ранее данных поручений президента по обеспечению реализации крупных инфраструктурных проектов, социальной стабильности, а также финансовой устойчивости группы компаний "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Алмасадам Саткалиев проинформировал главу государства о планах строительства новых объектов, связанных с развитием "зеленой" экономики, а также по вопросам приватизации активов фонда.

Завершая встречу, президент дал ряд конкретных поручений, касающихся стратегии развития "Самрук-Казына".

Напомним , 29 марта премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" нового председателя правления - Алмасадама Саткалиева.

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