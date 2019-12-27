Сенат принял закон, ужесточающий ответственность за наркотики, кражу, изнасилование и браконьерство

Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли во втором чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности" (второе чтение), передает Kazakhstan Today.

Как сообщил в ходе заседания сенатор Владимир Волков, законопроект направлен на усиление прозрачности правоохранительной деятельности; снижение избыточной репрессивности уголовного процесса и его гуманизации; внедрение и укрепление правозащитных стандартов в сфере уголовного преследования; расширение сферы применения медиации.





Также отметим, что принятый закон предусматривает механизмы создания в РК Агентства по усыновлению.

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