Сколько будут платить казахстанцы за ОСМС в 2025 году

Большинство платежей не изменится, поскольку размер МЗП в Казахстане останется на прежнем уровне

Фото: ФСМС

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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане большинство платежей на обязательное социальное медицинское страхование не изменится, поскольку размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на прежнем уровне, сообщили в пресс-службе ФСМС.





Основой для расчета взносов для самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей является минимальная заработная плата. В 2025 году ее размер сохранится на том же уровне - 85 000 тенге. А значит, не изменятся и размеры взносов. Ставки для работодателей и работников тоже остаются прежними - 3% и 2% соответственно", - напомнили в фонде.





Изменится лишь размер единого платежа - с 21,5 до 23,8%, а также взносов государства за льготные категории населения - с 1,9 до 2% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года. Ее определяет уполномоченный орган в области государственной статистики.





По данным Бюро национальной статистики РК, среднемесячная заработная плата по итогам 2023 года по Республике Казахстан составила 364 295 тенге.





Таким образом, размеры платежей на ОСМС в 2025 году будут следующими:





отчисления работодателей - 3% от начисленного дохода работника;

взносы работников - 2% от дохода;

плательщики единого платежа - 23,8% от фонда оплаты труда;

взносы физических лиц, работающих по договорам ГПХ, - 2% от дохода;

взносы ИП, лиц, занимающихся частной практикой, - 5950 тенге (5% от 1,4-кратного размера МЗП, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете);

взносы самостоятельных плательщиков - 4250 тенге (5% от МЗП);

взносы государства на ОСМС - 7285,9 тенге.





Оплатить взносы на ОСМС можно через кассы АО "Казпочта", кассы и мобильные приложения банков второго уровня, терминалы оплаты.





Проверить статус в системе ОСМС можно через:





сайт Фонда социального медицинского страхования;

Фонда социального медицинского страхования; Telegram-бот ;

; мобильное приложение Qoldau 24/7;

мобильные приложения некоторых БВУ;

сайт электронного правительства через государственную услугу "Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования".





Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.





Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.





Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.





Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.





В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых - неэффективное планирование и использование средств.



