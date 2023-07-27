Снос незаконно установленных торговых киосков продолжается в Алматы   

Фото: Акимат Алматы

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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Очередные незаконно построенные торговые объекты демонтировали в Алматы, сообщает пресс-служба горакимата.





В Алматы демонтированы 6 незаконно установленных объектов торговли на пересечении улиц Жандосова и Розыбакиева, 8 объектов - по проспекту Абая, 50, и 3 объекта на пересечении улиц Мустафина и Биржана (мкр. Орбита-4)", - сообщили в пресс-службе.





Сотрудники управления предпринимательства и инвестиций выявили, что у владельцев киосков отсутствовали разрешительные документы на ведение торговой деятельности. С ними провели разъяснительные беседы, после чего предприниматели демонтировали объекты добровольно.









В управлении подчеркнули, что незаконные торговые объекты наносят ущерб внешнему облику города, нарушают благоустройство, захламляют мусором тротуары и участки дорог. Как правило, они расположены на тротуарах и обочинах дорог, без соблюдения правил благоустройства, с нарушением градостроительных, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм.





В пресс-службе напомнили, что в случае отказа владельцев на самостоятельный демонтаж незаконно установленные нестационарные объекты торговли будут демонтированы в принудительном порядке.





Напомним, по поручению акима Алматы Ерболата Досаева в текущем году впервые были приняты " Правила установки нестационарных объектов торговли на территории города Алматы и в пригородной зоне", где четко определен порядок установки НОТ.





По итогам мониторинга в 2022 году в Алматы было выявлено свыше 500 незаконно установленных торговых объектов, из которых 120 уже демонтированы.



