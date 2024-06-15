Состоялось первое заседание по петиции против утильсбора

Фото: Минпромышленности РК

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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На площадке Министерства промышленности и строительства РК прошло заседание рабочей группы по рассмотрению петиции относительно утильсбора, - На площадке Министерства промышленности и строительства РК прошло заседание рабочей группы по рассмотрению петиции относительно утильсбора, сообщили в пресс-службе ведомства.





В состав рабочей группы вошли депутаты парламента РК, вице-министры министерств промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, представители министерств внутренних дел, культуры и информации, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО "Жасыл Даму", ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз", ОЮЛ "Союз промышленных инвесторов Казахстана", "Союз независимого бизнеса Казахстана", а также инициаторы петиции из числа представителей ассоциации Республиканский союз промышленников вторичной металлургии, независимого автомобильного союза и ОФ "Әділдік үшін".





Инициатор петиции Санжар Бокаев рассказал о влиянии утильсбора на отрасли экономики, в частности автопром, производство строительной, дорожной и спецтехники.





В ходе дискуссии во время заседания его участники коснулись темы прозрачности распределения средств, собранных через процедуру утилизационного сбора, а также обсудили перспективы развития казахстанского автопрома и его нынешнее положение.





В частности, представители компаний-производителей высказали беспокойство по поводу сокращения рабочих мест, в случае если утильсбор будет отменен. Они напомнили, что в отрасли автомобилестроения и на смежных производствах трудится огромное количество работников, в настоящее время обеспеченных стабильной и конкурентной заработной платой, социальным пакетом и возможностью повышения своей квалификации.





Закрывая заседание, Олжас Сапарбеков отметил, что в первую очередь его участники обсудили текущие изменения и перспективы утилизационного сбора. Кроме того, был утвержден график предстоящих поездок членов рабочей группы на заводы в регионы.





Члены рабочей группы посетят ТОО "КАИК", ЧК "Kazrost Engineering LTD" и АО "КАМАЗ-Инжиниринг" в Кокшетау, ТОО "Hyundai Trans Auto" и ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" в Алматы, ТОО "СемАЗ" и ТОО "Daewoo Bus Kazakhstan" в Семей, а также ТОО "СарыаркаАвтоПром", ТОО "Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан" и АО "Агромашхолдинг KZ" в Костанай.



