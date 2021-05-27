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Спешить со строительством АЭС не будем, но и опаздывать с этим делом не следует - Токаев

26.05.2021 5995
Спешить со строительством АЭС не будем, но и опаздывать с этим делом не следует - Токаев
Фото пресс-службы Акорды
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли. Открывая совещание, глава государства обозначил особую важность развития электроэнергетической отрасли страны. Сегодня энергетика играет ключевую роль в казахстанской экономике, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Особое внимание в своем выступлении президент уделил эффективному расходованию и экономии энергии, сообщает пресс-служба Акорды.
 
"Казахстан - одна из самых энергоемких стран в мире. Казахстанская экономика в 3 раза более энергоемка по сравнению со странами ОЭСР. При том, что в структуре нашего ВВП основную долю занимает сектор производства услуг. Это говорит о том, что основные фонды и оборудование на промышленных предприятиях не соответствуют современным стандартам ОЭСР и других передовых стран мира. Зачастую идет имитация, а не реальная модернизация основных фондов нашей промышленности", - отметил глава государства.
 
Касым-Жомарт Токаев считает, что справедливость и доступность тарифов - это важный экономический и социальный вопрос. В целях смягчения негативного воздействия пандемии до конца 1 квартала все тарифы были заморожены. В то же время держать тарифы на одном уровне постоянно не представляется возможным. Тарифы должны покрывать обоснованные затраты и давать отрасли возможность развиваться.
 
Отмечая важность модернизации и запуска новых генерирующих мощностей, глава государства отдельно остановился на проекте перевода Алматинской ТЭЦ-2 на газ.
 

Этот вопрос имеет стратегическое значение. От решения данной проблемы зависит экология Алматы и, конечно же, повышение качество жизни граждан. Поэтому поручаю правительству, фонду "Самрук-Казына" вместе с акиматом окончательно определиться с проектом модернизации ТЭЦ 2 и приступить к реализации как можно скорее. Затягивание уже совершенно непозволительно", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
По его словам, во всем мире наблюдается устойчивая тенденция - декарбонизация промышленности и экономики. В странах Европейского союза планируется сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. С 2023 года в ЕС вводится углеродный налог "carbon tax", который может значительно затруднить экспорт казахстанской продукции. С учетом новых реалий будут меняться технические регламенты, стандарты и требования к товарам.
 
По поручению президента ведется разработка Концепции по низкоуглеродному развитию Казахстана до 2050 года. Правительство также работает над Национальным проектом по развитию электроэнергетики, готовится энергобаланс страны до 2035 года.
 

Основные генерирующие мощности в Казахстане, в их числе и тепловые станции, эксплуатируются 40 и более лет. Назрела необходимость масштабного технического аудита энергоисточников. Мы должны четко понимать, где и когда состоится запуск или выбытие энергомощностей, их ремонт и модернизация", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

 
Казахстан взял устойчивый курс на развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии. Стране удалось добиться качественного прироста ВИЭ в структуре общего энергобаланса - он достиг 3%.
 

Ранее мы определили цель довести этот показатель до 10% к 2030 году. С учетом новых реалий и текущей положительной динамики ставлю задачу увеличить долю ВИЭ в электрогенерации до 15 % к 2030 году", - поручил глава государства.

 
Президент полагает, что Казахстан, будучи большой энергетической страной, должен сохранить лидирующие позиции в новой энергетике и в будущем.
 

Доля казахстанского содержания в проектах ВИЭ все еще крайне мала. Предстоит научиться не только строить новые сверкающие станции, но и развивать местное производство, науку и технологии, растить квалифицированные отечественные кадры. Иначе получится, что вся страна вкладывает в иностранные товары и технологии, оплачивая это через тарифы. Поручаю Правительству внимательно изучить и применить передовой международный опыт локализации в сфере ВИЭ и энергетики в целом", - указал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент отметил необходимость стимулирования использования возобновляемых источников энергии среди населения и предложил в рамках развития "умных" городов реализовать пилотные проекты по эксплуатации солнечных панелей и микростанций.
 
Касым-Жомарт Токаев согласился с мнением специалистов, которые считают, что окончательно списывать со счетов атомную энергетику преждевременно и ошибочно.
 

Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует", - подчеркнул президент. 

 
В выступлении также была отмечена необходимость внести порядок в деятельность электросетевых компаний. Правительству и акиматам областей поручено принять комплекс мер по поэтапному снижению уровня физического износа электросетей. Кроме того, критическое значение приобретает кадровая проблема.
 

Этот вопрос нужно решать в оперативном порядке, иначе мы можем столкнуться с "кадровым голодом" уже в ближайшее время. Поручаю правительству реализовать меры по формированию профессионального кадрового потенциала отрасли и конкурентоспособного уровня оплаты труда", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства назвал важной задачей привлечение международных инвесторов в развитие отрасли. По его поручению ведутся переговоры с инвесторами ОАЭ, Франции и других европейских стран.
 
Министерству энергетики совместно с Агентством по защите конкуренции поручено тщательно проработать данный вопрос. Кроме того, правительству предстоит обеспечить перезапуск системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.
 
Президент подчеркнул, что рост населения и экономики будет неизбежно требовать ввода новых мощностей. Однако возможности не безграничны, поэтому снижение энергоемкости экономики - важнейшая задача. Ее решение будет иметь самый непосредственный эффект на конкурентоспособность наших товаров и целых отраслей. Глава государства поручил правительству держать на контроле данный вопрос.
 

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