Специальная рабочая группа КМГ провела встречу c предпринимателями Жанаозена

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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 мая текущего года в Казахстане проживает 222 участника Великой Отечественной войны (ВОВ) и лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, а также 60 106 других граждан, внесших вклад в победу в ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





В их числе: жители блокадного Ленинграда - 78 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 175 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 2413 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ - 4 человека; труженики тыла - 57 436 человек.





За время ВОВ на фронт было призвано более 1 млн 200 тысяч казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу - они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тыс. человек.





Как сообщили в Минтруда и соцзащиты населения, в преддверии Дня Победы ветеранам ВОВ будет оказана единовременная матпомощь на сумму 4,6 млрд тенге. Во всех регионах страны в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ предусмотрена единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 млн тенге.





Забота о ветеранах и тружениках тыла, повышение качества их жизни - являются одним из главных приоритетов социальной политики государства. Меры социальной защиты пожилых людей реализуются как на центральном, так и на местном уровнях. Во-первых, ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 20 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане и др.) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального государственного пособия", - отметили в ведомстве.





По состоянию на 1 мая 2023 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет:





- для участников ВОВ - 220 754 тенге (161 человек);





- для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 229 286 тенге (61 человек);





- для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и т.д.) - 215 201 тенге (25 752 человека);





- для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ - 182 782 тенге (3648 человек);





- для лиц, приравненных по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 140 838 тенге (14 424 человека);





- для тружеников тыла в годы ВОВ - 148 892 тенге (57 436 человек).





Во-вторых, оказываются дополнительные меры социальной поддержки ветеранов. Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Астаны и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение (1989 человек на 367 млн тенге).





Также сообщается, что местными исполнительными органами за счет бюджетных и привлеченных (спонсорских) средств ветеранам оказываются дополнительные виды социальной поддержки в форме материальной помощи к праздничным (памятным) датам, ремонта жилья (114 ветеранов на 20,4 млн тенге), обеспечения топливом (3384 человека на 179,3 млн тенге), льгот по проезду в общественном транспорте (6463 человека на 116,8 млн тенге), лекарственного обеспечения (4826 человек на 56,4 млн тенге), зубопротезирования (239 человек на 22 млн тенге), продуктовых наборов (8097 человек на 81,3 млн тенге) и другие виды помощи.





В-третьих, традиционными стали ежегодные выплаты единовременной материальной помощи. Так, в преддверии Дня Победы в т.г. местными исполнительными органами предусмотрено оказание единовременной помощи на сумму 4,6 млрд тенге.





Местным исполнительным органам областей, столицы и городов республиканского значения было рекомендовано установить минимальный гарантированный порог материальной помощи участникам ВОВ и лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, в размере не менее 1,5 млн тенге. В результате во всех регионах им предусмотрена единовременная материальная помощь в указанном размере (в Актюбинской и Павлодарской областях - 2 млн тенге).





На сегодняшний день выплаты ветеранам ВОВ произведены практически во всех регионах. По остальным категориям выплаты будут завершены до 9 мая.





Кроме того, по данным пресс-службы, в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам также будут вручены памятные подарки.





В-четвертых, государством на постоянной основе проводятся меры по совершенствованию социального законодательства. В 2020 году принят закон "О ветеранах", в котором консолидированы действующие льготы и гарантии, предоставляемые ветеранам. Он позволил 11 тыс. человек из числа вновь введенных категорий ветеранов ежемесячно получать специальное государственное пособие, а также пользоваться всеми льготами и гарантиями для ветеранов.



