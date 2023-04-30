Генпрокуратура изучит законность тендеров "Озенмунайгаза"

Также скорость езды по тротуарам должна быть снижена до 6 км/час

Рассказать друзьям

Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские парламентарии готовят поправки в закон о дорожном движении, согласно которым водители микромобильного транспорта, в том числе электросамокатов, будут обязаны носить шлемы и иметь при себе права, - Казахстанские парламентарии готовят поправки в закон о дорожном движении, согласно которым водители микромобильного транспорта, в том числе электросамокатов, будут обязаны носить шлемы и иметь при себе права, сообщает национальная палата предпринимателей "Атамекен".





Согласно поправкам, скорость езды по тротуарам должна быть снижена до 6 км/час, а при езде на проезжей части водители самокатов должны будут носить шлемы и иметь водительское удостоверение любой категории. Владельцы шеринговых компаний уверены, новые поправки не только убьют их бизнес, но и развитие микромобильного транспорта в целом", - говорится в информации.





Алматинцы выполняют до 130 тысяч поездок в день, а электросамокаты в южной столице стали дополнением общественного транспорта, отметил директор ТОО "Jet Sharing" Мусалав Алибеков.





Новые поправки затормозят развитие экологически чистого транспорта и дискриминируют большую группу лиц, пользующихся как шеринговыми электросамокатами, так и имеющих личные, в том числе использующих этот вид транспорта для выполнения работы, особенно курьеров. Кроме того, человек, который выучился водить автомобиль, необязательно может водить электросамокат. Поэтому вводить такую меру без предварительной подготовки юридической базы кажется необдуманным решением. Происходит ущемление прав самокатчиков", - считает Алибеков.





Спикер отмечает, что в таких странах, как Россия, Украина, Беларусь, Грузия, Турция, Южная Корея, действуют ограничения 20-25 км/ч без запрета тротуаров. В Казахстане же в 2017 году велосипедистам разрешили движение по тротуарам, при этом необходимости в правах для движения по проезжей части нет.





Немаловажным фактором является и то, что кикшеринговый бизнес в Казахстане только начинает набирать обороты и приносить доход. К примеру, общий объем продаж только одной компании Jet Sharing за 2 года вырос в 2 раза. Компания обеспечивает рабочими местами более 1200 человек по Казахстану, а в отечественную казну только по итогам прошлого года направила более 458 млн тенге.





Новые поправки ставят под сомнение не только инвестиционную привлекательность кикшерингового бизнеса, но и в целом его существование на территории Казахстана.





Мы, безусловно, выступаем за разумное регулирование и безопасность. Поэтому предлагаем ввести обязательное страхование третьих лиц для кикшеринговых компаний, чтобы гарантировать компенсацию пешеходам в случае получения травм. Мы готовы реализовать это без закона", - заключил спикер.





Кроме того, в настоящее время отсутствуют механизмы идентификации самокатов и автоматизированные системы по фиксации их скорости. Их создание потребует оснащения соответствующими средствами фиксации скорости и увеличения штата сотрудников органов полиции.





Стоит отметить, что аварии с участием электросамокатов и мопедов происходят в городах регулярно. Так, в Алматы в 4 раза возросло количество ДТП с участием мобильного транспорта.



