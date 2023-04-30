Генпрокуратура изучит законность тендеров "Озенмунайгаза"
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз", сообщает пресс-служба ведомства.
По поручению генерального прокурора в Мангистаускую область прибыла рабочая группа, созданная из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата. Перед ней стоит задача - изучить вопросы соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО "Озенмунайгаз", - сообщили в пресс-службе.
В Генпрокуратуре отметили, что работники подрядных организаций часто поднимают именно этот вопрос и связывают его с ухудшением условий труда и снижением заработной платы.
В этой связи сотрудники надзорного ведомства анализируют финансово-хозяйственную документацию и закупки АО "Озенмунайгаз" на предмет наличия возможных нарушений и коррупционных рисков", - заявили в ведомстве.
Одновременно проводится анализ социально-экономического развития города Жанаозена и в целом Мангистауской области.
По данным пресс-службы, анализом охвачены проблемные вопросы в сфере строительства жилищной и инженерной инфраструктуры, развития предпринимательства, культуры, спорта, туризма и агропромышленного комплекса, совершенствования системы здравоохранения и другие важные для региона направления.
Результаты проведенной работы будут доведены до общественности", - заверили в Генеральной прокуратуре РК.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск.
Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз". По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".
До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.
19 апреля о ходе переговоров с уволенными нефтяниками рассказали в правительстве.
20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.