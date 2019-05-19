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Столичный опыт IKomek109 распространят в регионах Казахстана

18.05.2019, 10:32 7048
Столичный опыт IKomek109 распространят в регионах Казахстана
Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу посетил столичный центр мониторинга и оперативного реагирования "IKomek109", передает Kazakhstan Today.
 
Центр в круглосуточном режиме обеспечивает безопасность города, объединяет колл-центры коммунальных предприятий и позволяет обрабатывать обращения и предложения жителей, сообщили в пресс-службе Акорды.
 
Как было доложено президенту, работа шести тысяч камер позволяет своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, инциденты, осуществлять мониторинг систем жизнеобеспечения города.
 

Касым-Жомарт Токаев отметил важность использования современных цифровых технологий государственными органами для установления коммуникации и эффективной обратной связи с населением. Президент подчеркнул необходимость распространения этого опыта в регионах", - проинформировали в пресс-службе.

 

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