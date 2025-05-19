Строительство ЖК на территории парка Караганды: участок вернут в госсобственность

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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года", сообщает пресс-служба Акорды.





Также глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы".