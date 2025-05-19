18.05.2025, 10:50 74736
Строительство ЖК на территории парка Караганды: участок вернут в госсобственность
Фото: 2GIS
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Караганда. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре РК проверили законность предоставления участка городского парка Караганды под строительство жилого комплекса, передает корреспондент агентства.
2 мая 2025 года прокуратурой Карагандинской области направлены письма в комитеты по управлению земельными ресурсами и по делам строительства для дачи оценки законности предоставления, изменения целевого назначения участков и внесений изменений в ПДП (на рассмотрении). В то же время 5 мая 2025 года на аппаратном совещании под председательством акима области местным исполнительным органам поручено принять меры по изъятию участков для государственных нужд с предоставлением товариществу взамен равноценных. Ситуация с данными землями находится на контроле", - говорится в ответе генерального прокурора РК Берика Асылова на запрос депутатов мажилиса.
Ранее в Караганде остановили строительство в районе Центрального парка, против которого выступали местные жители.
Напомним, в Караганде разгорелся конфликт вокруг строительства жилого комплекса на территории городского парка. Инициатива вызвала волну недовольства среди горожан, которые настаивают на том, что зеленая зона должна оставаться общественным пространством.
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19.05.2025, 19:47 6096
Глава государства подписал два закона
Среди подписанных соглашения с США по аренде земельного участка в Алматы
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года", сообщает пресс-служба Акорды.
Также глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы".
19.05.2025, 17:40 8996
Казахстанские блогеры заплатили 256 млрд тенге налогов
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские блогеры заплатили налоги на сумму 256 млрд тенге, сообщил в кулуарах мажилиса вице-министр финансов Даурен Темирбеков.
На сегодняшний день уведомления были направлены порядка 850 блогерам. Из них чуть меньше половины, сейчас могу ошибиться, где-то 360 блогеров добровольно подтвердили свои доходы на сумму 10,5 млрд тенге. Уплата составляет 256 млрд тенге", - заявил он.
Ранее КГД выявил расхождения в доходах и выплаченных налогах. По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации, со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге. В результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов".
19.05.2025, 12:10 21571
На реконструкцию очистных сооружений Жезказгана выделили порядка 1,8 млрд тенге
Вопрос реализации проекта является социально значимым для населения города
Фото: акимат Алматы
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Жезказган. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На реконструкцию хозяйственных питьевых очистных сооружений Жезказгана из резерва правительства Казахстана выделено порядка 1,8 млрд тенге, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Средства направлены на реализацию второй очереди проекта по полной реконструкции существующих очистных сооружений Жезказгана мощностью 124 тысячи кубических метров в сутки с установкой мембранного оборудования, которая позволит провести модернизацию хозяйственно-питьевого очистного сооружения. Вопрос реализации данного проекта является социально значимым для населения города Жезказгана", - заявили в правительстве.
По данным пресс-службы, водоснабжение областного центра осуществляется из Кенгирского водохранилища.
Хозяйственно-питьевые (хозяйственные питьевые. - Прим. ред.) очистные сооружения города введены в эксплуатацию в 1966 году. Износ оборудования и технологий составляет порядка 90%. Выделение финансовых средств позволит продолжить оздоровление социально-экологической обстановки и повышение санитарно-гигиенического уровня жизни населения города Жезказгана, которое на сегодняшний день составляет 98,6 тысячи человек", - добавили в правительстве.
Напомним, треть гидротехнических сооружений в РК - в неудовлетворительном состоянии.
19.05.2025, 11:12 25431
Подозреваемый в мошенничестве экстрадирован из Саудовской Аравии
Подозреваемый завладел денежными средствами и имуществом потерпевших на общую сумму 19 млн тенге
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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия из Саудовской Аравии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество и неисполнение исполнительного документа, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Подозреваемый в период с 2018 по 2023 годы в Алматы путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами и имуществом потерпевших на общую сумму 19 млн тенге. Кроме того, он длительное время уклонялся от исполнения обязательств по поставке оплаченного товара на сумму 82 млн тенге перед алматинской коммерческой компанией. В ходе досудебного расследования подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в текущем году он был задержан на территории Саудовской Аравии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
В ведомстве отмечают, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря заключенному Генеральной прокуратурой Казахстана соглашению между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче.
19.05.2025, 09:59 29336
Правительство выделило более 2,5 млрд тенге на ремонт ТЭЦ Кызылорды
Фото: правительство
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством выделено более 2,5 млрд тенге на реализацию проекта по реконструкции трех паровых котлов Южной котельной города Кызылорды. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.
В частности, по данным правительства, средства будут направлены в ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр", которое является единственным предприятием, обеспечивающим централизованным теплоснабжением жителей города Кызылорды через 3 источника: основную ТЭЦ, Южную и автономные котельные.
В настоящее время основное оборудование Южной котельной находится в аварийном состоянии и функционирует без резервных мощностей.
Реализация проекта по их реконструкции началась в 2024 году, из резерва правительства тогда было выделено 2,04 млрд тенге, из областного бюджета - 655 млн тенге. За этот период выполнены работы по замене оборудования химической очистки воды, демонтажу старых котлов, а также подаче заявок на завод для изготовления новых.
Завершение проекта позволит подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильным теплоснабжением жителей южной части города, объекты которой составляют 197 многоквартирных жилых комплексов, 73 социальных и 69 хозяйственных объектов.
В рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" предполагается реализация в регионе 4 проектов по ремонту тепловых сетей.
19.05.2025, 09:30 30776
Токаев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Венгрии
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.
20-21 мая президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит Венгрию для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств", - сообщила пресс-служба Акорды.
19.05.2025, 08:54 31556
Министерства транспорта Казахстана и Китая проработают вопрос улучшения условий для прохождения транзита на границе
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министры транспорта Казахстана и Китая Марат Карабаев и Лю Вэй осуществили совместный осмотр и ознакомились с работой казахстанско-китайского автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", сообщили в Министерстве транспорта.
Развитие приграничной инфраструктуры-одна из приоритетных задач для дальнейшего роста объема трафика грузов. Министры поговорили на месте с водителями большегрузов, обсудили проблемные вопросы и пришли к договоренности совместно принять меры по устранению узких мест на границе двух стран. Транспортные ведомства проработают вопрос по созданию улучшенных условий для прохождения транзита: снятие административных барьеров, увеличение пропускной способности приграничной инфраструктуры, развитие цифровизации", - отметили в ведомстве.
Марат Карабаев и Лю Вэй договорились создать постоянную рабочую группу, в состав которой войдут профильные специалисты. Следующие переговоры на уровне министров пройдут через месяц.
В рамках посещения АПП принимали участие представители таможенных и пограничных служб.
Напомним, что с прошлого года Казахстан и Китай обмениваются бланками разрешений в электронном формате. В этом году страны обменялись 90 тыс. ИБР.
17.05.2025, 15:20 103446
В Костанайской области в доход государства вернули земли на более чем 219 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Костанай. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области в доход государства вернули земельные участки площадью 13,6 тысячи гектаров, кадастровая стоимость которых превысила 219 млн тенге, сообщает прокуратура региона.
За 2023-2024 годы прокуратурой района по данному вопросу в адрес акимата внесено 7 актов надзора, в результате рассмотрения которых в доход государства возвращены земельные участки площадью 13,6 тысячи гектаров, кадастровая стоимость превысила 219 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
По данным прокуратуры, в 2025 году также начаты проверочные мероприятия еще по 56 участкам общей площадью 5,6 тысячи гектаров.
Ранее неиспользуемые 90 тысяч гектаров земель вернули в госсобственность в области Улытау.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?