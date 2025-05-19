18.05.2025, 10:50 74736

Строительство ЖК на территории парка Караганды: участок вернут в госсобственность

Строительство ЖК на территории парка Караганды: участок вернут в госсобственность
Фото: 2GIS
Караганда. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре РК проверили законность предоставления участка городского парка Караганды под строительство жилого комплекса, передает корреспондент агентства.

2 мая 2025 года прокуратурой Карагандинской области направлены письма в комитеты по управлению земельными ресурсами и по делам строительства для дачи оценки законности предоставления, изменения целевого назначения участков и внесений изменений в ПДП (на рассмотрении). В то же время 5 мая 2025 года на аппаратном совещании под председательством акима области местным исполнительным органам поручено принять меры по изъятию участков для государственных нужд с предоставлением товариществу взамен равноценных. Ситуация с данными землями находится на контроле", - говорится в ответе генерального прокурора РК Берика Асылова на запрос депутатов мажилиса.


Ранее в Караганде остановили строительство в районе Центрального парка, против которого выступали местные жители.

Напомним, в Караганде разгорелся конфликт вокруг строительства жилого комплекса на территории городского парка. Инициатива вызвала волну недовольства среди горожан, которые настаивают на том, что зеленая зона должна оставаться общественным пространством.
 
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Теги:ПаркКарагандагоссобственность

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19.05.2025, 19:47 6096

Глава государства подписал два закона

Среди подписанных соглашения с США по аренде земельного участка в Алматы
Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года", сообщает пресс-служба Акорды.

Также глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы".
 
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Теги:ТокаевЗаконПодписание
19.05.2025, 17:40 8996

Казахстанские блогеры заплатили 256 млрд тенге налогов

Казахстанские блогеры заплатили 256 млрд тенге налогов
Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские блогеры заплатили налоги на сумму 256 млрд тенге, сообщил в кулуарах мажилиса вице-министр финансов Даурен Темирбеков.

На сегодняшний день уведомления были направлены порядка 850 блогерам. Из них чуть меньше половины, сейчас могу ошибиться, где-то 360 блогеров добровольно подтвердили свои доходы на сумму 10,5 млрд тенге. Уплата составляет 256 млрд тенге", - заявил он.


Ранее КГД выявил расхождения в доходах и выплаченных налогах. По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации, со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге. В результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов".
 
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Теги:НалогиРКплатаблогеры
19.05.2025, 12:10 21571

На реконструкцию очистных сооружений Жезказгана выделили порядка 1,8 млрд тенге

Вопрос реализации проекта является социально значимым для населения города
На реконструкцию очистных сооружений Жезказгана выделили порядка 1,8 млрд тенге
Фото: акимат Алматы
Жезказган. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На реконструкцию хозяйственных питьевых очистных сооружений Жезказгана из резерва правительства Казахстана выделено порядка 1,8 млрд тенге, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.

Средства направлены на реализацию второй очереди проекта по полной реконструкции существующих очистных сооружений Жезказгана мощностью 124 тысячи кубических метров в сутки с установкой мембранного оборудования, которая позволит провести модернизацию хозяйственно-питьевого очистного сооружения. Вопрос реализации данного проекта является социально значимым для населения города Жезказгана", - заявили в правительстве.


По данным пресс-службы, водоснабжение областного центра осуществляется из Кенгирского водохранилища.

Хозяйственно-питьевые (хозяйственные питьевые. - Прим. ред.) очистные сооружения города введены в эксплуатацию в 1966 году. Износ оборудования и технологий составляет порядка 90%. Выделение финансовых средств позволит продолжить оздоровление социально-экологической обстановки и повышение санитарно-гигиенического уровня жизни населения города Жезказгана, которое на сегодняшний день составляет 98,6 тысячи человек", - добавили в правительстве.


Напомним, треть гидротехнических сооружений в РК - в неудовлетворительном состоянии.
 
19.05.2025, 11:12 25431

Подозреваемый в мошенничестве экстрадирован из Саудовской Аравии

Подозреваемый завладел денежными средствами и имуществом потерпевших на общую сумму 19 млн тенге
Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия из Саудовской Аравии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество и неисполнение исполнительного документа, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Подозреваемый в период с 2018 по 2023 годы в Алматы путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами и имуществом потерпевших на общую сумму 19 млн тенге. Кроме того, он длительное время уклонялся от исполнения обязательств по поставке оплаченного товара на сумму 82 млн тенге перед алматинской коммерческой компанией. В ходе досудебного расследования подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.


Сообщается, что в текущем году он был задержан на территории Саудовской Аравии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В ведомстве отмечают, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря заключенному Генеральной прокуратурой Казахстана соглашению между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче.
 
19.05.2025, 09:59 29336

Правительство выделило более 2,5 млрд тенге на ремонт ТЭЦ Кызылорды

Правительство выделило более 2,5 млрд тенге на ремонт ТЭЦ Кызылорды
Фото: правительство
Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством выделено более 2,5 млрд тенге на реализацию проекта по реконструкции трех паровых котлов Южной котельной города Кызылорды. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.

В частности, по данным правительства, средства будут направлены в ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр", которое является единственным предприятием, обеспечивающим централизованным теплоснабжением жителей города Кызылорды через 3 источника: основную ТЭЦ, Южную и автономные котельные.

В настоящее время основное оборудование Южной котельной находится в аварийном состоянии и функционирует без резервных мощностей.

Реализация проекта по их реконструкции началась в 2024 году, из резерва правительства тогда было выделено 2,04 млрд тенге, из областного бюджета - 655 млн тенге. За этот период выполнены работы по замене оборудования химической очистки воды, демонтажу старых котлов, а также подаче заявок на завод для изготовления новых.

Завершение проекта позволит подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильным теплоснабжением жителей южной части города, объекты которой составляют 197 многоквартирных жилых комплексов, 73 социальных и 69 хозяйственных объектов.

В рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" предполагается реализация в регионе 4 проектов по ремонту тепловых сетей.
 
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19.05.2025, 09:30 30776

Токаев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Венгрии

Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.

20-21 мая президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит Венгрию для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
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19.05.2025, 08:54 31556

Министерства транспорта Казахстана и Китая проработают вопрос улучшения условий для прохождения транзита на границе

Стороны рассмотрят вопрос снятия административных барьеров, увеличения пропускной способности приграничной инфраструктуры
Министерства транспорта Казахстана и Китая проработают вопрос улучшения условий для прохождения транзита на границе
Фото: Минтранспорта РК
Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министры транспорта Казахстана и Китая Марат Карабаев и Лю Вэй осуществили совместный осмотр и ознакомились с работой казахстанско-китайского автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", сообщили в Министерстве транспорта.

Развитие приграничной инфраструктуры-одна из приоритетных задач для дальнейшего роста объема трафика грузов. Министры поговорили на месте с водителями большегрузов, обсудили проблемные вопросы и пришли к договоренности совместно принять меры по устранению узких мест на границе двух стран. Транспортные ведомства проработают вопрос по созданию улучшенных условий для прохождения транзита: снятие административных барьеров, увеличение пропускной способности приграничной инфраструктуры, развитие цифровизации", - отметили в ведомстве.


Марат Карабаев и Лю Вэй договорились создать постоянную рабочую группу, в состав которой войдут профильные специалисты. Следующие переговоры на уровне министров пройдут через месяц.

В рамках посещения АПП принимали участие представители таможенных и пограничных служб.

Напомним, что с прошлого года Казахстан и Китай обмениваются бланками разрешений в электронном формате. В этом году страны обменялись 90 тыс. ИБР.
 
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Теги:ГраницаТранзитРККитай
17.05.2025, 15:20 103446

В Костанайской области в доход государства вернули земли на более чем 219 млн тенге

Начаты проверочные мероприятия еще по 56 участкам общей площадью 5,6 тысячи гектаров
В Костанайской области в доход государства вернули земли на более чем 219 млн тенге
Фото: Depositphotos
Костанай. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области в доход государства вернули земельные участки площадью 13,6 тысячи гектаров, кадастровая стоимость которых превысила 219 млн тенге, сообщает прокуратура региона.

За 2023-2024 годы прокуратурой района по данному вопросу в адрес акимата внесено 7 актов надзора, в результате рассмотрения которых в доход государства возвращены земельные участки площадью 13,6 тысячи гектаров, кадастровая стоимость превысила 219 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.


По данным прокуратуры, в 2025 году также начаты проверочные мероприятия еще по 56 участкам общей площадью 5,6 тысячи гектаров.

Ранее неиспользуемые 90 тысяч гектаров земель вернули в госсобственность в области Улытау.
 
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Теги:ЗемлягосударствоВозврат

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