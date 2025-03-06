Возвращение активов: 4 млрд тенге выделено на строительство систем водоснабжения в Кызылординской областиВозвращение активов: 4 млрд тенге выделено на строительство систем водоснабжения в Кызылординской области
05.03.2025, 11:30 25791
Свыше 5,5 млрд тенге штрафов за нарушения антимонопольного законодательства выплатил крупный бизнес Казахстана
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Марат Омаров на коллегии ведомства заявил, что крупный бизнес в стране выплатил свыше 5,5 млрд тенге штрафов в 2024 году за нарушения антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба агентства.
Это не просто цифра - за ней стоят реальные компании, реальные кейсы, которые влияют на рынок. Основной проблемой остается злоупотребление доминирующим или монопольным положением, на которое пришлись 34 расследования, и антиконкурентные соглашения - 21 расследование. Сумма наложенного административного штрафа в 2024 году на крупный бизнес достигла 5,5 млрд тенге. Я считаю, эти цифры должны быть сигналом бизнесу: играть по правилам выгоднее, чем нарушать их", - заявил Марат Омаров.
Сообщается, что по итогам проведенных расследований вынесено 59 предписаний, из которых на сегодняшний день исполнено 51, или 87%. Кроме того, в рамках превентивных мер агентством было направлено 156 уведомлений, из которых в настоящее время исполнено 131, или 84%.
В 2024 году агентством и его территориальными подразделениями активно применялся такой инструмент противодействия нарушениям антимонопольного законодательства, как предостережение. Доля выданных в 2024 году предостережений выросла на 9%. А эффективность использования данного инструмента наглядно продемонстрирована на примерах работы департаментов агентства в Астане и Алматы", - сообщили в АЗРК.
В частности, пояснили в ведомстве, речь идет о выявленных нарушениях в работе аэропортов двух мегаполисов, планировавших в течение года повышение тарифов в зонах платной парковки.
После публичного заявления руководства аэропортов о повышении цен департаментами были вынесены предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. По итогам рассмотрения предостережений приостановлен планируемый рост тарифов на парковки", - добавили в агентстве.
Напомним, в январе департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы вынес предостережение о недопустимости нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в адрес АО "Международный аэропорт Алматы".
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06.03.2025, 16:36 4681
Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать в праздничные дни
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пункты пропуска на границе с Китаем будут закрыты в дни празднования 8 Марта и Наурыза, сообщает Комитет государственных доходов РК.
В связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта и Наурыз мейрамы с 21 по 23 марта 2025 года в Республике Казахстан пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщили в ведомстве.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
В комитете просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
Ранее в госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали, как будут работать в праздничные дни ЦОНы и спецЦОНы.
06.03.2025, 14:08 15521
Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни
Фото: facebook/правительство для граждан
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - О том, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в период празднования Международного женского дня и Наурыза, рассказали в госкорпорации "Правительство для граждан".
В субботу и воскресенье, 8 и 9 марта, ЦОНы и спецЦОНы РК работать не будут. Понедельник, 10 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов, работать в этот день они будут с 09.00 до 13.00", - сообщили в госкорпорации.
В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта. Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей - с 09.00 до 13.00.
Напомним, выходными днями в Казахстане объявлены 8-10 марта и 21-25 марта.
Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.
06.03.2025, 12:27 21186
В Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков и силомеров
С начала февраля 2025 года в городе уже демонтировано более 300 незаконных объектов
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе города Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков и силомеров, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Демонтированы киоски, торгующие продуктами быстрого питания, и силомеры. Снос 49 нестационарных торговых объектов и 59 силомеров был проведен в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных НТО", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с начала февраля 2025 года в городе уже демонтировано более 300 незаконных объектов, расположенных на землях государственного фонда. Кроме того, отметили в акимате, были убраны 222 развлекательных аппарата, которые, по мнению жителей, создавали шум и неудобства.
Работы по демонтажу оставшихся 210 незаконных НТО планируется завершить до 15 марта текущего года. Коммунальные службы продолжают отключать незаконно подключенные инженерные сети этих объектов", - добавили в пресс-службе.
Ранее в акимате заявляли, что в Алматы с 27 января по 17 февраля планируется массовый демонтаж около 500 незаконно построенных торговых объектов.
06.03.2025, 10:30 25456
Казахстан и Катар договорились сотрудничать в расследовании уголовных дел
Фото: polisia.kz
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение о выдаче разыскиваемых лиц и соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Республикой Казахстан и Государством Катар, передает корреспондент агентства.
В соглашениях регламентируются вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя государствами для привлечения их к уголовной ответственности и вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по оказанию правовой помощи по уголовным делам.
Соглашения предусматривают проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых.
Также обозначены условия временной передачи арестованных лиц или лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, гарантии их прав на основании запроса о правовой помощи, вручения документов или повесток, обыска и выемки, содействия в процедурах обыска, выемки или конфискации имущества, а также любые другие формы взаимной правовой помощи, не противоречащие национальному законодательству.
Ожидается, что ратификация соглашений повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам противодействия преступности и будет способствовать укреплению двусторонних отношений.
Напомним, сенат ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве Казахстана и Катара.
06.03.2025, 10:14 27626
С начала года 22,5 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek
Наиболее востребованными курсами в феврале стали "Страховой агент", "Кассир", "Построение отдела продаж в отеле", "Основы коммуникации и правила общения с лицами с инвалидностью и особыми потребностями" и "Продавец"
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года 22,5 тыс. граждан, из которых порядка 17,6 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения.
Всего на платформе зарегистрировались 527,5 тыс. казахстанцев, из которых 28,8 тыс. - в 2025 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли 433,4 тыс. человек.
Из 17,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 4,4 тыс. человек - представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Костанайской областей и города Шымкента.
С момента запуска авторы опубликовали на платформе 859 курсов по различным направлениям, из них 313 - бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и "Яндекс Казахстан" с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.
Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.
Наиболее востребованными курсами в феврале стали "Страховой агент", "Кассир", "Построение отдела продаж в отеле", "Основы коммуникации и правила общения с лицами с инвалидностью и особыми потребностями" и "Продавец".
На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию, туризму, нефти, газу, добыче ресурсов, юриспруденции и других", - отметили в министерстве.
Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.
Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел "Онлайн-обучение" на электронной бирже труда (Enbek.kz).
На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.
Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов.
По окончании обучения необходимо сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz.
Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на Платформе.
Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео- и аудиоматериалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.
Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.
Напомним, с декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.
06.03.2025, 09:15 33416
Возвращение активов: 4 млрд тенге выделено на строительство систем водоснабжения в Кызылординской области
Фото: primeminister.kz
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством реализуются проекты по строительству социально важной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов. Более 4 млрд тенге из возвращенных активов выделено на завершение строительства систем водоснабжения в Кызылординской области, сообщили в пресс-службе правительства.
Принято решение о выделении из Специального государственного фонда порядка 4,2 млрд тенге на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области. С целью обеспечения централизованным водоснабжением сел Токабай и Абай с населением более 3 тыс. человек ведется строительство ветки подключения к магистрали Аральск - Токабай - Абай Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Реализация данного проекта началась в 2021 году. Для его завершения дополнительно требуется порядка 3,7 млрд тенге. Решение о выделении средств уже принято. Сдача объекта в эксплуатацию планируется до конца 2025 года", - проинформировали в правительстве.
Кроме того, в селе Акбасты, где проживает порядка 400 человек, на стадии завершения находится строительство ветки подключения к магистрали Косман - Акбасты Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Стоимость проекта - порядка 2,4 млрд тенге, из которых 1,8 млрд тенге уже освоено. Оставшиеся 524 млн выделены из Специального государственного фонда. Объект планируется запустить в текущем году.
Реализация данных проектов позволит повысить уровень жизни сельских жителей, обеспечив прямым доступом к качественной воде и создавая новые экономические возможности", - отметили в пресс-службе.
05.03.2025, 20:14 76596
Депутат назвала госорганы, чаще перенаправляющие обращения казахстанцев
За январь в адрес госорганов поступило свыше 400 тысяч обращений
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Юлия Кучинская направила депутатский запрос по вопросу работы центральных государственных органов с обращениями граждан на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, генерального прокурора Берика Асылова, председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева.
В своем запросе депутат напоминает, что с 2019 года по поручению главы государства в Казахстане реализуется концепция "Слышащего государства".
Однако, как показывает практика, для того чтобы государственные органы обратили внимание на проблемы заявителей, надо поднимать волну негатива в социальных сетях. Тогда государственные органы не только слышат, но и готовы решать проблемы. В результате сегодня социальные сети замещают официальные каналы обращений граждан", - пишет Юлия Кучинская.
Она добавила, что уже два года к депутатам приходят обращения граждан, большую часть которых можно было решить на местах и не писать письма в вышестоящие инстанции.
Но чаще всего десятки писем снова спускаются к тому, на кого поступила жалоба или кто до этого вопрос не решил. И письма направляются не для предоставления информации в вышестоящий орган и последующего разбирательства, а для ответа заявителю", - добавила депутат.
По информации Комитета по правовой статистике и специальным учетам, только за январь в адрес госорганов поступило свыше 400 тысяч обращений. Четверть из них были перенаправлены в другие структуры. Лидеры по перенаправлению обращений граждан: аппарат правительства - 99,8%, Генеральная прокуратура - 71%, Агентство по противодействию коррупции - 67%.
05.03.2025, 19:52 82476
Назначен председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК
Фото: МСХ РК
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК назначен Серик Сермагамбетов, сообщает пресс-служба МСХ.
Серик Сагитжанович родился 29 января 1965 года в Казалинском районе Кызылординской области. Имеет два высших образования.
В разные годы работал экономистом-финансистом Кызылординского рыбного завода, старшим инспектором аппарата акима, руководителем аппарата Кызылординской области, заместителем акима Шиелийского района Кызылординской области, начальником управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области. Также работал акимом Жалагашского района, Аральского района Кызылординской области, заместителем председателя правления НК АО "СПК "Байконыр".
До назначения занимал должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.
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06.03.2025, 09:15 06.03.2025, 10:1428041С начала года 22,5 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek 06.03.2025, 10:3024621Казахстан и Катар договорились сотрудничать в расследовании уголовных дел 06.03.2025, 12:2719676В Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков и силомеров 06.03.2025, 11:0119491В Мангистауской области педагоги работали по поддельным документам 27.02.2025, 16:17576506В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13527936Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 27.02.2025, 14:44493311Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11486326Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта 01.03.2025, 08:00477961Что ждет казахстанцев в марте 27.02.2025, 16:17576506В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13527936Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 27.02.2025, 14:44493311Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11486326Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта 01.03.2025, 08:00477961Что ждет казахстанцев в марте
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