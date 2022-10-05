Типовые конструкции дорожного полотна индивидуально для каждого региона разработают в Казахстане

АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил о том, как в Казахстане обеспечивается безопасность дорожного движения и назвал основные причины роста показателей аварийности в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы МВД, срок эксплуатации более 50% автомашин в стране превышает 20 лет. Соответственно, это приводит к их изношенности.

На этом фоне не обеспечивается должный контроль за техсостоянием автотранспорта. После снижения требований к открытию центров техосмотра распространилась практика выдачи фиктивных талонов о его прохождении. Так, антикоррупционной службой ликвидирована ОПГ, которая реализовала 350 тысяч таких документов на общую сумму 600 млн тенге.

За последние 4 года количество автотранспорта, не прошедшего техосмотр по техническому состоянию, снизилось в два раза. Это вызывает большое сомнение. Полицией при надзоре за дорожным движением к ответственности привлечены 106 тысяч водителей за управление транспортом, не отвечающим требованиям технических регламентов. Кроме того, за непрохождение техосмотра оштрафованы 80 тысяч водителей", - отметил министр на заседании правительства.

Учитывая данные факты, Министерству индустрии и инфраструктурного развития предлагается усилить ответственность операторов станций технического осмотра за фиктивные проверки автотранспорта.

Ежегодно, по данным МВД, в Казахстане совершается свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Более 2 тысяч человек гибнут, свыше 18 тысяч получают ранения на дорогах страны.

В то же время, по словам Аметжанова, за последние 4 года отмечается динамика снижения аварийности. Однако, принимая во внимание два последних пандемийных года, когда люди жили в условиях действовавших ограничений, текущая ситуация несколько ухудшилась. Так, с начала текущего года возросли все показатели аварийности:

• ДТП - на 14%;

• погибших - на 18%;

• раненых - на 13%.

Высокий уровень аварийности продолжает сохраняться в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. На эти регионы приходится 56% всех ДТП по Казахстану, 55% - травмированных и 41% - погибших.

Одна из основных причин аварий - это низкая транспортная дисциплина", - заявил глава МВД Казахстана.

С начала года сотрудниками полиции пресечено свыше 4,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержаны свыше 17,5 тысячи водителей в нетрезвом состоянии, лишены права управления 20 тысяч водителей, подвергнуты административному аресту 16 тысяч человек, оштрафованы более 188 тысяч пешеходов.

Во многом такому положению дел способствует снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей. Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров. Для их открытия с 2018 года не требуется получения лицензий и разрешений. В 2020 году прекращен государственный контроль за их деятельностью. Исключена адмответственность за некачественную подготовку. Это привело к тому, что зачастую учебный процесс проводится формально", - пояснил Марат Ахметжанов.

Во многих школах отсутствует необходимая материальная база. А как показывает анализ в общем числе водителей, виновных в совершении ДТП со смертельным исходом, 50% приходится на самоучек.

Еще одна причина, по мнению министра внутренних дел, рост автопарка страны. Так, с 2019 года по сегодняшний день количество автотранспорта возросло с 3,9 млн до 5 млн единиц с учетом автомашин с иностранной регистрацией.

Еще одной из важных причин, влияющих на аварийность, является состояние дорог и дорожной инфраструктуры. По статистике, на населенные пункты приходится 75% ДТП, 28% смертельных случаев по причине наезда на пешеходов. В целом наибольшая доля ДТП с пешеходами приходится на города Астану, Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Мангистаускую области.

Во многом это связано с отсутствием тротуаров, пешеходных переходов, освещения. К примеру, 19 сентября в поселке Жаналык Талгарского района Алматинской области в вечернее время на пешеходном переходе был насмерть сбит десятилетний ребенок. И это не первый случай в данном сельском округе.

Учитывая эти факторы, требуется установка более 1,2 тысячи светофоров на перекрестках, 1,6 тысячи табло "обратного отсчета", 25 тысяч дорожных знаков, 1,1 млн километров дорожной разметки.

В целом по республике сегодня функционирует 17 041 автоматическая камера фиксации нарушений ПДД. Они доказали свою эффективность в повышении водительской дисциплины. Ими фиксируются 50% всех нарушений ПДД, в Астане и Шымкенте этот показатель составляет порядка 70%. Однако в масштабах страны их количества крайне недостаточно. Так, в Северо-Казахстанской области имеется всего 43 камеры фиксации. Не превышают 100 единиц они в Павлодарской (58), Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.

Далее, выступая с докладом, Марат Ахметжанов сообщил, что ежегодно полиция пресекает более 4 млн нарушений ПДД. Особую опасность, по его словам, представляют злостные нарушители. Около 71 тысячи из них нарушили ПДД от 6 до 150 раз.

Сейчас в шести городах используется программа "Қорғау". Она позволяет выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо систематически нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы. Раньше для этого требовалось останавливать все автомашины и проверять документы.

Сейчас система, анализируя данные уличных камер, сама отправит сообщение на планшет ближайшего полицейского, что рядом находится "опасный" водитель. Таким образом, полиция моментально реагирует на грубое нарушение ПДД. С ее помощью уже выявлено 604 факта использования подложных номеров, установлены 1600 водителей, лишенных водительских прав, изъяты 2400 госномеров, на штрафстоянку водворены 8000 автомашин", - доложил глава Министерства внутренних дел.

В связи с этим акимам регионов предлагается ускорить внедрение необходимых систем во всех крупных населенных пунктах. Это позволит повысить культуру дорожного движения и обеспечить принцип неотвратимости наказания.

Кроме всего прочего, требует решения вопрос оборудования специализированных стоянок. Сегодня целый ряд адмправонарушений предусматривает изъятие автотранспорта. Однако в регионах штрафстоянок не хватает.

Загородные трассы - еще один важный пункт в вопросе обеспечения безопасности, требующий внимания. Так, на загородные трассы приходится основное количество тяжких ДТП, 69% всех погибших в них.

Еще выше этот показатель в Жамбылской, Северо-Казахстанской, Жетысу, Алматинской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской областях. Критическое положение на участках автодорог Западная Европа - Западный Китай, Алматы - Ташкент в Жамбылской области, Уральск - Атырау в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. На указанные участки приходится 64% от общего количества погибших в ДТП. Основные причины - выезд на полосу встречного движения и превышение скорости. К примеру, на участке автодороги Алматы - Екатеринбург с 491-го км по 1004-й км в летний период в ДТП погиб 21 человек.

Еще одна причина аварийности - это параметры дорог. Сейчас дороги с четырмя и более полосами движения имеют протяженность 3 тысячи километров. Это всего 2% в масштабе страны.

Большинство дорог построены по старым госстандартам. Они двухполосные, ширина не превышает 7 метров. Акимы должны обращать внимание на дороги местного значения. Необходимо обеспечить перевод более 6 тысяч километров дорог со второй и третьей категории в первую", - сказал Ахметжанов.

На безопасность загородных трасс влияет придорожная инфраструктура. Ввиду ее неразвитости, отсутствия кемпингов, мест отдыха, пунктов питания водители вынуждены управлять транспортом практически без сна и отдыха.

Еще одна проблема, которую озвучил глава МВД, нелегальные автоперевозчики. Зачастую они безостановочно курсируют между регионами, нарушая правила перевозки пассажиров. Используемые ими автомашины не отвечают требованиям безопасности.

С начала года зарегистрировано 800 случаев опрокидывания транспорта, 1195 - в результате попутного и 1250 лобового столкновений. Основная причина - это сон за рулем", - проинформировал спикер.

Для устранения данной проблемы в МВД предлагают организовать соответствующую работу.

Немаловажной проблемой является бродячий скот на дорогах. С начала года количество ДТП, связанных с наездами на животных, возросло на 13%. В них погибли 26 водителей и пассажиров, получили ранения - 135. Так, только в Мангистауской области совершены 8 ДТП, связанных со столкновениями автомашин с верблюдами. Погибли 5 человек, 13 травмированы. Во время отработки данных происшествий сотрудниками полиции за 10 дней было выявлено более 200 бродячих верблюдов и лошадей, которые впоследствии были помещены в спецзагоны. В связи с этим предлагается ужесточить ответственность владельцев скота за бесконтрольный выпас. Кроме того, необходимы загоны для бродячего скота, а также обустройство дорожных ограждений, сообщает пресс-служба правительства.

Что касается скоростного режима, то сейчас на платных участках дорог установлено 106 камер. Из них только 6 фиксируют скоростной режим. Это крайне мало. Здесь не используется эффективный рычаг контроля за скоростью движения", - добавил министр внутренних дел.

Эффективным решением снижения аварийности является использование патрульных автомобилей с автоматическими радарами и камерами. Сейчас в автопарке МВД имеется всего 60 таких машин. При этом акиматами Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и области Жетысу такие установки не приобретены.

Сейчас МВД приступило к разработке концепции обеспечения безопасности в партнерстве с обществом. Данным документом будут закреплены границы ответственности всех уполномоченных органов", - добавил глава МВД РК.