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Токаев дал акиму Астаны год на улучшение ситуации в столице Дополнено
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы дал год акиму Астаны Женису Касымбеку на улучшение ситуации в столице, сообщает пресс-служба главы государства.
Астана, несомненно, должна быть флагманом кардинальных преобразований, направленных на построение Справедливого Казахстана. Важно также постоянно держать руку на пульсе жизни города. Я даю акиму один год на улучшение ситуации в городе. Ваша работа будет на моем личном контроле. Вам будет оказана вся необходимая помощь. Однако результаты работы зависят только от вас. Желаю успехов", - заявил глава государства.
Он также подчеркнул, что все вопросы, касающиеся развития столицы, должны решаться комплексно и последовательно.
В этих целях необходимо срочно внести соответствующие поправки в закон "О статусе столицы Республики Казахстан". Целесообразно в законодательном порядке усилить полномочия и ответственность акимата. Для устойчивого развития такого крупного города, как Астана, необходимо эффективное и качественное управление. В целом, для развития столицы, в первую очередь, необходимо наладить надежное партнерство между акиматом, предпринимателями и жителями города. Необходимо четко усвоить, что основная задача - это повышение качества жизни всех граждан", - отметил президент.
Дополнено, 11.07.2023. 17.07
На заседании Токаев также раскритиковал главу МЦРИАП Багдата Мусина за плохой Интернет в столице.
В условиях современной цифровой цивилизации и экономики знаний одной из ключевых потребностей человека, особенно городского жителя, становится доступ к интернету. Мы везде заявляем об Астане как об "умном городе" и региональном IT-хабе, что автоматически подразумевает высокое качество базовой цифровой инфраструктуры. Однако стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего. Это не только приводит к дискомфорту жителей, но и наносит серьезный ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы", - заявил глава государства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы затронул тему водообеспечения Астаны.
Он напомнил, что дефицит питьевой воды в начале лета вызвал справедливое возмущение столичных жителей.
Также Токаев высказался о недальновидности и бездействии властей Астаны.
По его словам, прошлый отопительный сезон для столицы прошел с огромным дефицитом тепловых мощностей.
Кроме того, имеются серьезные риски срыва сроков запуска заявленных энергетических объектов.
Также глава государства остановился на проблеме ветхих и аварийных домов в городе. Жилой фонд Астаны стремительно ветшает. Особенно это касается частного сектора, расположенного на окраинах столицы.
Он отметил необходимость задействовать потенциал предпринимательства и стимулировать инвестиционную активность частных застройщиков.