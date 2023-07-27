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Токаев высказался о недальновидности и бездействии властей Астаны
Правительству следует держать на контроле подготовку к отопительному сезону во всех регионах, заявил глава государства
Фото: Акорда
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы высказался о недальновидности и бездействии властей Астаны, сообщает пресс-служба главы государства.
Вследствие недальновидности и бездействия местных властей сегодня мы вынуждены в "пожарном" режиме строить новые теплоисточники, водоводы, очистные сооружения", - заявил президент.
При этом, отметил он, имеются серьезные риски срыва сроков запуска заявленных энергетических объектов.
Ранее мною было поручено до конца года ввести в эксплуатацию две газовые тепловые станции - "Туран" и "Юго-Восток", а также первую очередь ТЭЦ-3. Работы на этих объектах ведутся крайне низкими темпами или вовсе не ведутся. Отсутствуют персонал и техника на важных участках, таких как строительство второй секции золоотвала. Подобный подход неприемлем. Новые источники тепла нужно запустить в текущем году, и никаких отговорок здесь быть не должно. Другого варианта у нас просто нет. Но даже введение указанных теплоисточников позволит перекрыть дефицит буквально на пару лет, не более", - подчеркнул глава государства.
По его словам, прошлый отопительный сезон для столицы прошел с огромным дефицитом тепловых мощностей.
Избежать коллапса удалось по большей части благодаря теплой зиме. При этом местные власти продолжают содействовать возведению миллионов квадратных метров жилья, будучи, по сути, не готовы обеспечить их нормальное теплоснабжение", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что развитие инженерной инфраструктуры города во многом зависит и от профессионализма должностных лиц, возглавляющих коммунальные предприятия.
Женис Махмудулы, в начале года вам было дано поручение провести анализ руководящего состава городских коммунальных предприятий. Это поручение, как я понимаю, находится еще на стадии исполнения. В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК - оценщик, теплотранзит - агроном, горводоканал - зоотехник. Глубоко убежден, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае результаты работы будут соответствующие", - заявил он.
Президент подчеркнул, что Астана стремительно растет, нагрузка на инженерные сети неуклонно увеличивается.
Поэтому необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной. Поручаю в месячный срок внести соответствующие предложения. Наша задача - обеспечить надежное теплоснабжение Астаны как минимум на десять лет вперед. Это крайне важно для устойчивого развития столицы. Этот вопрос имеет стратегическое значение с учетом особой роли столицы как административного и политического центра государства. Астана выступает локомотивом прогресса нашей страны, поэтому должна быть образцом стабильности и устойчивого развития", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
В целом, отметил он, правительству следует держать на контроле подготовку к отопительному сезону во всех регионах.
Нельзя допустить повторения ситуации, когда в Экибастузе жители остались без тепла в 30-градусный мороз. Уже середина лета, времени осталось не так много, поэтому все необходимые работы должны быть завершены до наступления зимнего сезона. Следует принять все необходимые меры, чтобы до наступления холодов привести в надлежащее состояние теплоисточники и коммунальные сети по всей стране. Для этого требуется эффективная и слаженная работа центральных и местных исполнительных органов, а также ответственный подход подрядчиков и собственников теплоисточников", - заявил президент Казахстана.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. 16 апреля жители Степногорска и Экибастуза вновь остались без отопления.