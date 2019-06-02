Токаев дал напутствие школьникам

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - Сегодня, в День защиты детей, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с юными казахстанцами: победителями международных и республиканских олимпиад, отличниками учебы, детьми из многодетных семей, воспитанниками детских домов из всех регионов страны, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил школьников с праздником и пожелал им успехов в учебе.

В наше время очень важно быть образованным и компетентным специалистом. Образованному человеку все по силам. Поэтому в вашем возрасте самое главное - хорошо учиться и получать знания. Уверен, вы станете достойными гражданами нашей страны. Желаю вам счастья", - сказал президент Казахстана.

Как проинформировали в пресс-службе главы государства, для 40 учащихся средних классов была организована тематическая экскурсия по резиденции "Акорда", в ходе которой они узнали немало интересных фактов об этом уникальном здании, где принимаются важные для всей страны решения. Особое внимание в ходе посещения было уделено личности Елбасы и его роли в истории.

Также президент Казахстана сегодня посетил гала-концерт XIV Международного фестиваля творчества детей с особыми потребностями "Жулдызай".

В финальном туре конкурсного отбора приняли участие 255 детей. Самые яркие номера вошли в программу гала-концерта, в ходе которого в дуэте с участниками фестиваля выступили звезды казахстанской эстрады - группа "КешYOU", Даулет Болатов, Балжан Бидаш, Айша, Назым Абильдина и призер проекта "Голос. Дети" Ержан Максим

Международный фестиваль организован корпоративным фондом "BI-Жулдызай" при поддержке министерства образования и науки. В этом году на участие в творческом конкурсе поступило 7758 заявок из всех регионов Казахстана, а также из Грузии, Беларуси, Турции, Российской Федерации и Франции.

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