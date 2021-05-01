Токаев и Лукашенко обсудили перспективы наращивания казахстанско-белорусского сотрудничества

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НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В ходе телефонного разговора президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Беларуси Александр Лукашенко подчеркнули важность поддержания высокой динамики двусторонних экономических связей в постпандемийный период, а также необходимость реализации новых совместных проектов и инициатив, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе беседы главы государств подтвердили готовность активизировать взаимодействие правительств по наращиванию объемов взаимной торговли, диверсификации экспорта товаров, налаживанию прямых контактов между бизнесом и регионами двух стран. Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время очередного заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Стороны обменялись информацией о предпринимаемых мерах по борьбе с пандемией COVID-19, в том числе усилиях по вакцинации граждан двух стран.

С учетом заседания Высшего Евразийского экономического совета в мае этого года Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко "сверили часы" по основным вопросам интеграционной повестки дня", - сообщает Акорда.

В завершение беседы лидеры поздравили друг друга по случаю предстоящих майских праздников и передали искренние пожелания благополучия и процветания народам Казахстана и Беларуси.

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