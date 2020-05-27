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Токаев и Путин обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС

26.05.2020, 20:53 5455
Токаев и Путин обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС
Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, передает Kazakhstan Today.
 

Стороны обменялись информацией о текущей ситуации с пандемией и предпринимаемых странами мерах по борьбе с распространением вируса COVID-19. Также обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
В завершение беседы Владимир Путин пригласил президента Казахстана принять участие в качестве почетного гостя в Параде Победы, который состоится в Москве 24 июня. Приглашение было с благодарностью принято.
 

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