Токаев и Путин обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС

Стороны обменялись информацией о текущей ситуации с пандемией и предпринимаемых странами мерах по борьбе с распространением вируса COVID-19. Также обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе Акорды.
В завершение беседы Владимир Путин пригласил президента Казахстана принять участие в качестве почетного гостя в Параде Победы, который состоится в Москве 24 июня. Приглашение было с благодарностью принято.
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