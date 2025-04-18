Токаев назначил нового посла на Украине и принял верительные грамоты послов ряда государств

Фото: Акорда

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан на Украине Толежана Барлыбаева, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан на Украине Толежана Барлыбаева, сообщает Акорда





Другим указом главы государства Дархан Калетаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан на Украине.





Толежан Барлыбаев родился 26 ноября 1970 года в Темиртау. В 1992 году окончил Российский государственный гуманитарный университет.





С 2017 года работал послом Казахстана в Республике Хорватия, затем в Боснии и Герцеговине и Черногории по совместительству. До 15 ноября 2024 года служил послом в Словацкой Республике.





Также сегодня глава государства принял верительные грамоты послов семи государств.





Верительные грамоты вручили посол Республики Беларусь Алексей Богданов, посол Королевства Таиланд Пияпин Нийомреркс, посол Республики Молдова Штефан Горда, посол Республики Союза Мьянмы Тит Линн Оун, посол Республики Кения Питер Мутуку Матуки, посол Республики Албания Блерта Кадзадеш, посол Итальянской Республики Антонелло де Руи.





Глава государства поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в нашей стране и заверил, что Казахстан окажет всестороннюю поддержку в их деятельности.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую и многовекторную внешнюю политику. Он также отметил, что в международных отношениях важно руководствоваться принципами, основанными на диалоге и сотрудничестве, а также соблюдения Устава ООН.