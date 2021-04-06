Токаев назначил спецпредставителя президента РК по международному сотрудничеству

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НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Указом президента Республики Казахстан Ержан Казыханов назначен специальным представителем президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Специальном представителе президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству".

Указом утверждены положение о спецпредставителе президента РК по международному сотрудничеству, а также изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы президента РК.

Так, согласно положению, опубликованному на сайте Акорды, основными задачами и функциями спецпредставителя являются:

- налаживание международных связей в политической, экономической, гуманитарной и экологической сферах;

- обеспечение продвижения основных направлений внешней политики Республики Казахстан и инициатив президента Республики Казахстан.

Специальный представитель в установленном законодательством порядке осуществляет следующие функции:

1) вносит предложения президенту РК по развитию внешней политики и международного сотрудничества, реализации международных инициатив президента РК;

2) организует и проводит в пределах своей компетенции переговоры с политическими и общественными деятелями, представителями деловых кругов зарубежных стран и международных организаций, участвует в продвижении приоритетных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, технологической и других сферах;

3) участвует в подготовке проекта Концепции внешней политики РК и ее последующей реализации;

4) участвует в подготовке проекта ежегодного послания главы государства народу Казахстана в части внешней политики РК;

5) осуществляет мониторинг, анализ и прогнозирование процессов мирового развития, а также актуальных проблем международных отношений и вырабатывает рекомендации президенту Республики Казахстан по реализации его внешнеполитических полномочий;

6) в координации с заместителем руководителя Администрации президента содействует обеспечению взаимодействия президента РК с государственными органами зарубежных стран и их должностными лицами, иностранными политическими и общественными деятелями, международными и иностранными организациями;

7) содействует подготовке содержательной части зарубежных визитов Президента Республики Казахстан и визитов глав иностранных государств в Республику Казахстан, встреч с руководством международных организаций, финансовых институтов и компаний;

8) содействует привлечению иностранных инвестиций, передового опыта и технологий, продвижению экспорта отечественной продукции на мировые рынки;

9) формирует и взаимодействует с пулом международных экспертов с целью продвижения основных направлений внешней политики РК и инициатив президента РК;

10) популяризирует и разъясняет за рубежом реформы президента РК в политической и социально-экономической сферах, участвует при необходимости в работе совещательных и консультативных органов при президенте РК;

11) осуществляет по решению президента РК специальные миссии по различным актуальным направлениям внешней политики и международного сотрудничества;

12) в координации с заместителем руководителя администрации президента участвует в подготовке законопроектов в области внешней политики для внесения их в парламент Республики Казахстан в порядке законодательной инициативы президента Республики Казахстан;

13) исполняет поручения президента Республики Казахстан.

Указом главы государства на утвержденную должность специального представителя президента РК по международному сотрудничеству назначен Казыханов Ержан, освобожденный от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.

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