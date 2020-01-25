Токаев об использовании пенсионных накоплений: нельзя раздать все сейчас

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Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе расширенного заседания правительства высказался о досрочном использовании части пенсионных накоплений, передает Kazakhstan Today.

Что касается использования части пенсионных отчислений на приобретение жилья и иные нужды. Сделан первый шаг в решении этого важного вопроса. Наша цель - не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости", - цитирует главу государства пресс-служба Акорды в Twitter.

Также президент коснулся вопроса введения обязательного медстрахования. "В ходе реализации ОСМС ни один человек не должен быть лишен возможности получить медицинскую помощь из-за каких-либо недоработок госорганов. Все спорные моменты при определении статуса и страхового покрытия должны решаться в пользу пациента", - подчеркнул он.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости "избавиться от частных учебных заведений, которые покупают дипломы и бросают тень на высшее образование. Мы должны решить эту проблему в этом году".

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