Токаев об использовании пенсионных накоплений: нельзя раздать все сейчас

Фото: zing.kz
Что касается использования части пенсионных отчислений на приобретение жилья и иные нужды. Сделан первый шаг в решении этого важного вопроса. Наша цель - не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости", - цитирует главу государства пресс-служба Акорды в Twitter.
Также президент коснулся вопроса введения обязательного медстрахования. "В ходе реализации ОСМС ни один человек не должен быть лишен возможности получить медицинскую помощь из-за каких-либо недоработок госорганов. Все спорные моменты при определении статуса и страхового покрытия должны решаться в пользу пациента", - подчеркнул он.
Кроме того, глава государства заявил о необходимости "избавиться от частных учебных заведений, которые покупают дипломы и бросают тень на высшее образование. Мы должны решить эту проблему в этом году".
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства