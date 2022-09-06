Токаев обратился к волонтерам: "Я горжусь вами"

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НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Руководителем департамента государственных доходов по Акмолинской области назначен Дулат Нурмолдин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нового руководителя коллективу департамента представил 5 сентября руководитель аппарата Министерства финансов Республики Казахстан Абзал Бейсенбекулы, сообщает пресс-служба Минфина.

Дулат Нурмолдин родился в 1967 году в селе Заградовка Московского района Северо-Казахстанской области.

По образованию - инженер-гидротехник, экономист, юрист, финансист.

Окончил Омский государственный сельскохозяйственный институт, Современный гуманитарный институт (Москва) и Кокшетауский гуманитарно-экономический университет.

Трудовую деятельность начал с инспектора в налоговой сфере в 1992 году.

С 1999 года по 2008 годы занимал различные должности в налоговых органах по Северо-Казахстанкой области.

С 2008 по 2010 годы являлся начальником налогового департамента по Южно-Казахстанской области.

в 2010-2014 годах руководил налоговым департаментом по Акмолинской области.

С 2014-2015 годы занимал должность заместителя акима Акмолинской области.

В 2015-2019 года являлся секретарем маслихата Акмолинской области, с мая 2019 года занимал должность руководителя департамента государственных доходов по Туркестанской области.

Бейсенбекулы обозначил перед новым руководителем ряд конкретных задач, в том числе по реализации комплексной работы по предупреждению коррупции, а также принятию мер по дебюрократизации деятельности государственного аппарата.