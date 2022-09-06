Токаев обратился к волонтерам: "Я горжусь вами"

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КОСТАНАЙ. 5 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о мерах поддержки со стороны государства в решении вопросов жилья для пострадавших от пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства также поблагодарил волонтеров за оказываемую помощь, сообщает Telegram-канал пресс-службы президента РК.
Огромная благодарность волонтерам. Вы настоящие граждане нашего государства. Вы настоящие патриоты. Я горжусь вами!" - сказал Токаев.
Ранее глава государства заявил о необходимости серьезного укрепления МЧС как института.
Напомним, сегодня в Костанайскую область прибыл президент Касым-Жомарт Токаев. Он совершил облет Аулиекольского района на вертолете, после чего провел заседание оперативного штаба, на котором поручил срочно оказать помощь погорельцам, и встретился с пострадавшими.