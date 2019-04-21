Токаев открывает виртуальную приемную

Виртуальная приемная президента начнет работу на базе сайта Akorda.kz с 22 апреля 2019 года", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.
Он отметил, что сегодня поток информации стремительно растет, и президент обязан постоянно держать руку на пульсе ключевых событий.
Поэтому приоритетом государственной политики является налаживание эффективной обратной связи с населением, выстраивание диалога с обществом. На недавнем совещании с акимами регионов президент Казахстана поручил министрам и акимам активнее работать в социальных сетях для установления прямого контакта с людьми. Как глава государства, Касым-Жомарт Токаев сам подает пример - ведет аккаунт в Твиттере (@TokayevKZ), а недавно открыл страницу в Инстаграме (tokayev_online), где люди оставляют свои комментарии, предложения, отклики", - напомнил Уали.
По его словам, комментарии содержат ценную информацию, требующую более системной работы.
Поэтому глава государства поручил открыть Виртуальную приемную президента, куда люди могли бы обратиться с официальными запросами. Каждое обращение будет рассмотрено президентом и по его поручению - сотрудниками администрации. Виртуальная приемная, безусловно, поможет главе государства выявлять наиболее острые социальные проблемы с целью их оперативного решения", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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