Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поблагодарил бизнесмена, подарившего 11 домов многодетным, передает Kazakhstan Today.

Поблагодарил по телефону известного предпринимателя Нурлана Смагулова за щедрый дар многодетным семьям: 11 домов в Карагандинской области. Поистине позиция гражданина", - написал Токаев в Twitter .

Напомним, на этой неделе в поселке Агадырь Карагандинской области вручили ключи 11 многодетным семьям. По информации пресс-службы акима региона, компания "Астана Моторс", возглавляемая Нурланом Смагуловым, отремонтировала и благоустроила дома за свой счёт , а затем подарила их многодетным и нуждающимся в поддержке семьям.

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