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За 30 лет Независимости РК привлечено свыше 370 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций

29.11.2021, 19:33 37504
За 30 лет Независимости РК привлечено свыше 370 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций
Фото: Акорда
ЖЕНЕВА. 29 НОЯБРЯ - Президент РК принял участие в заседании Инвестиционного круглого стола. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что круглый стол имеет ключевое значение для развития торгово-экономических отношений между Казахстаном и Швейцарией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства подчеркнул, что Швейцария уже долгие годы выступает одним из основных стратегических и инвестиционных партнеров Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Инвестиции швейцарского капитала в экономику нашей страны за последние 15 лет достигли 26 миллиардов швейцарских франков. В свою очередь казахстанские инвестиции в Швейцарию достигли 775,2 миллиона швейцарских франков. Более 200 швейцарских компаний успешно инвестируют и работают в Казахстане, в их числе такие глобальные гиганты, как Glencore, Sika, Swiss Grow, Stadler и другие. Для нас это позитивный знак высокого доверия к Казахстану и инвестиционному подходу, над продвижением которого мы упорно трудились. В июне этого года я провел специальную встречу со швейцарскими компаниями, которые работают на нашем рынке. Наша приверженность сотрудничеству с вами является твердой и незыблемой", - заявил президент.

 
Глава государства подчеркнул, что Казахстан является крупнейшей и одной из самых быстрорастущих экономик в Центральной Азии. За 30 лет Независимости привлечено свыше 370 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Ведется торговля со 180 странами мира.
 

Наша экономика окрепла, стала более конкурентоспособной и привлекательной. Сегодня мы уверенно держим курс на чистую, инновационную и диверсифицированную модель экономики. Для этого нами предпринимаются конкретные шаги, в рамках которых комплексная поддержка инвесторов определена одним из национальных приоритетов. Нами внедрен принцип индивидуальной поддержки и сопровождения каждого инвестора "под ключ". Для важнейших инвестиционных проектов государство гарантирует правовую и финансовую стабильность до 25 лет", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент указал, что лично возглавляет Совет иностранных инвесторов, а инвестиционный омбудсмен работает под руководством премьер-министра.
 

В Казахстане действует единственный в Центральной Азии Международный финансовый центр "Астана" с независимым судом, который функционирует на базе английского права. В структуре МФЦА также создан Международный арбитражный центр, обеспечивающий оперативную альтернативу судебному разбирательству. Участники Центра, предоставляющие финансовые услуги, освобождены от корпоративного подоходного налога и НДС до 2066 года. Упрощены требования к иностранной валюте, визам и рабочей силе. На нашу биржевую площадку вышло более 1000 компаний из 59 стран мира", - отметил глава государства.

 
Президент Казахстана рассказал швейцарским инвесторам, что в стране создано 37 специальных экономических и индустриальных зон в приоритетных отраслях экономики.
 
За последние годы Казахстан создал сильную транспортно-логистическую базу и обеспечил интеграцию страны в глобальные транспортные коридоры. Через территорию нашей страны проходят десятки международных транспортных маршрутов, связывающих Китай, Центральную Азию, страны СНГ, Персидского залива и Европы.
 

За тридцать лет мы убедились, что отношения между странами можно считать успешными, если будет налажен конструктивный диалог с участием бизнеса. Правительство может и должно обеспечивать основы для такого взаимодействия и сотрудничества. Это достигается с помощью дипломатических и политических средств, инструментов регулирования, стимулов, реализации принципа верховенства права и практической поддержки. Бизнес может и должен сделать все остальное!" - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Выслушав выступления швейцарских бизнесменов, глава государства поблагодарил их за вклад в развитие экономики Казахстана и выразил надежду на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество деловых кругов двух стран.
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что компания Stadler определена стратегическим партнером национальной железнодорожной компании "КТЖ". По мнению президента, это решение послужит дополнительным импульсом к практическому взаимодействию Казахстана и Швейцарии.
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ в Женеве.
 
Напомним, президент Казахстана находится в Швейцарии с официальным визитом.
 

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Оценку эффективности управления лесным хозяйством проведут в Казахстане

29.11.2021, 12:37 71443
Оценку эффективности управления лесным хозяйством проведут в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр сообщил, что согласно анализу целевого сценария управления лесами, государственные учреждения лесного хозяйства, переданные в ведение акиматов областей, не получили должного развития, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В настоящее время в связи с созданием на базе государственных учреждений лесного хозяйства особо охраняемых природных территорий (девять лесхозов) и созданием новых лесхозов (пять лесхозов) в ведении акиматов областей находится 120 лесхозов, за которыми закреплена площадь 22,6 млн гектаров, или 74,7 % от общей площади государственного лесного фонда", - рассказал Скляр, отвечая на депутатский запрос.

 
При этом он отметил: проведенный программой развития ООН и глобальным экологическим фондом в 2021 году анализ целевого сценария управления лесами показывает, что за указанный период государственные учреждения лесного хозяйства, переданные в ведение акиматов областей, не получили должного развития. 
 

В этой связи уполномоченным государственным органом будет проведена оценка эффективности действующего управления лесным хозяйством, планирования, распределения бюджетных средств", - проинформировал вице-премьер.

 
Он также сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос по включению в реестр должностей гражданских служащих работников лесного хозяйства и животного мира. Кроме того, разработаны правила по установлению доплат и надбавок работникам в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства. 
 

Доплаты и надбавки, указанные в проекте приказа, будут устанавливаться для гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства в размере, определенном постановлением правительства, за счет и в пределах средств утвержденного фонда оплаты труда организации на соответствующий финансовый год. Условиями установления надбавок к должностному окладу будут являться количественно-измеримые показатели, которые будут варьироваться от 30% до 50% от базового должностного оклада", - проинформировал он. 

 
Кроме того, в целях расширения международного сотрудничества для трансферта технологий и привлечения грантов на развитие лесного сектора уполномоченным государственным органом подписан меморандум с Азиатской организацией по сотрудничеству в лесном секторе AFoCO, где также предусматривается открытие в Республике Казахстан современного регионального образовательного центра для работников лесного хозяйства. 
 

В части сокращения земель лесного фонда сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий осуществляется при создании и расширении особо охраняемых природных территорий, при выполнении международных обязательств, при отсутствии альтернативных вариантов разработки полезных ископаемых и размещения автомобильных и железных дорог международного и республиканского значения, линий электропередачи, линий связи и магистральных трубопроводов, при изменении границ (черты) населенных пунктов. При этом недропользователи при использовании участков государственного лесного фонда для добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания обязаны в течение первых трех лет разработки недр произвести компенсационные посадки лесных насаждений в двойном размере от используемого участка и обеспечить их содержание до перевода в покрытую лесом площадь", - добавил Скляр. 

 

США отметили положительные изменения в сфере религиозных свобод в Казахстане

27.11.2021, 20:22 224020
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - Комиссия США по международной религиозной свободе отметила положительные изменения в сфере религиозных свобод в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ежегодном докладе Комиссии о ситуации с религиозной свободой в мире за 2020 год отражены положительные изменения и инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению ситуации в сфере религиозных свобод, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали. 
 
19 ноября председатель Комиссии Надин Маенза и ее заместитель Нури Туркель направили официальный комментарий к ноябрьским поправкам 2021 года к проекту Закона РК по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности. В письме они выразили признательность правительству страны за неизменную приверженность реформам в сфере свободы вероисповедания.  
 

Признавая, что для принимаемых реформ требуется время, мы уверены в вашей неизменной приверженности, включая решение вопросов, не вошедших в действующее законодательство. Представленный проект поправок демонстрирует реальный прогресс, а их недавний пересмотр символизирует добросовестные усилия вашего правительства в рассмотрении вопросов, поднятых Комиссией, нашими партнерами в правительстве США и гражданским обществом", - говорится в письме. 

 
В комментарии выражено стремление к продолжению совместного диалога по вопросам обязательной регистрации и криминализации оскорбления религиозных чувств в рамках будущих заседаний рабочей экспертной группы между Казахстаном и США по религиозной свободе. Также дана высокая оценка рабочим отношениям между правительством Казахстана и Комиссией.
 

Обеспечить чистой питьевой водой 100% населения Мангистауской области поручил премьер

27.11.2021, 19:55 202528
Обеспечить чистой питьевой водой 100% населения Мангистауской области поручил премьер
Фото: primeminister.kz
АКТАУ. 27 НОЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Мангистаускую область, где провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона и проинспектировал реализацию проектов в сферах обрабатывающей промышленности, здравоохранения, жизнеобеспечения и туристической инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Особое внимание в ходе совещания уделено вопросу обеспечения населения чистой питьевой водой. До 2025 г. в регионе планируется реализовать 9 проектов общей мощностью опреснения воды 286 тыс. кубометров, в том числе 3 проекта мощностью 35 тыс. кубометров в сутки будут введены в эксплуатацию в первом полугодии 2022 года. Будут реализованы проекты по развитию социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры. За счет принятых мер будет обеспечено качественной питьевой водой 100% населения региона", - сообщает пресс-служба главы правительства. 

 
Проекты - часть комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, который был принят правительством 4 ноября. В нем предусмотрена реализация 214 мероприятий на сумму 2,1 трлн тенге. В частности, поставлена задача развития нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики. 
 

Реализация Комплексного плана обеспечит создание порядка 60 тыс. новых рабочих мест, рост объемов промышленности на 27%, реальных доходов населения - на 40% и в целом экономики региона - на 32%". 

 
Глава правительства также ознакомился с работой фабрики по производству обуви и спецодежды "Zhamal-ai Ltd" мощностью 120 тыс. пар обуви в год. 
 
В ходе посещения онкологического диспансера Актау премьер-министру доложили о развитии системы здравоохранения Мангистауской области. 
 
Кроме того Мамин ознакомился с проектами модернизации энергетического комплекса ТОО "МАЭК-Казатомпром". До 2030 года планируется строительство парогазовой установки на ТЭЦ-2, а также двух опреснительных установок суммарной мощностью 24 тыс. кубометров в сутки. 
 
Глава правительства также проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны Актау.

Ранее премьер-министр провел совещание по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.  
 

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