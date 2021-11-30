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Президент Казахстана находится в Швейцарии с официальным визитом

29.11.2021, 09:05 38206
Президент Казахстана находится в Швейцарии с официальным визитом
Фото: Facebook Берик Уали
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Президент Казахстана с официальным визитом прибыл в Швейцарскую Конфедерацию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Женеве состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева с федеральным президентом Швейцарии Ги Пармеленом, по итогам которых ожидается подписание ряда межправительственных и коммерческих соглашений", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали. 

 
По его информации, программа визита также предусматривает выступление на открытии специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, беседы с руководством ООН и рядом других международных организаций, участие в инвестиционном круглом столе и встречи с капитанами европейского бизнеса.
 
 

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Бауыржан Байбек встретился с представителями политических организаций Азербайджана и Европы

29.11.2021, 14:20 32239
Бауыржан Байбек встретился с представителями политических организаций Азербайджана и Европы
Фото: Нур Отан
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек в преддверии международного форума "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы" провел ряд встреч с представителями политических организаций Азербайджана и Европы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Так, на встрече с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" Таиром Будаговым были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления межпартийного сотрудничества. 
 
Стороны отметили, что еще до обретения независимости Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы, председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев и экс-президент Азербайджана, основатель партии "Ени Азербайджан" Гейдар Алиев заложили фундамент качественно новых связей двух братских стран. Именно благодаря им установились крепкие взаимоотношения уже между суверенными республиками Казахстан и Азербайджан.
 
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане проживают свыше 100 тысяч этнических азербайджанцев. Среди них немало успешных и известных казахстанцев. Например, председатель общественного объединения "Мемлекеттік тілге курмет", ученый и общественный деятель Асылы Осман, Олимпийский чемпион, чемпион мира по тяжелой атлетике Ниджат Рагимов и др. "Ени Азербайджан", как и Nur Otan, является правоцентристской политической партией. 
 
В этот же день Бауыржан Байбек встретился секретарем европейских консерваторов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Томом Ван Дайком, представителем Консервативной партии Великобритании, членом Палаты лордов Джеймсом Уортоном и членом совета директоров Международной ассоциации политических консультантов Ричардом Мёрфи. 
 
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития партийно-политических систем, современных электоральных трендов, а также повестка предстоящего международного форума "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы", организованного Институтом общественной политики партии Nur Otan.
 
По информации пресс-службы партии, в двухдневном мероприятии примут участие зарубежные и отечественные эксперты, представители политических партий, международных организаций и дипломатического корпуса из России, Китая, США, Турции, Великобритании, Бельгии и других стран.
 

Токаев провел переговоры с президентом Европейской комиссии

27.11.2021, 13:48 97714
Токаев провел переговоры с президентом Европейской комиссии
Фото: Akorda
БРЮССЕЛЬ. 27 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Брюсселе переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Встреча стала завершающим этапом визита главы государства в Бельгию, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Европейским союзом.
 
В повестку переговоров вошли вопросы, связанные с постпандемическим восстановлением экономик, изменением климата, развитием сотрудничества в транспортно-логистической и гуманитарной сферах, проблемы глобальной и региональной безопасности.
 
Глава государства подчеркнул готовность Казахстана создать все необходимые условия и предоставить индивидуальные инструменты для инвестирования и институциональную поддержку европейским инвесторам, заинтересованным в выходе на казахстанский рынок.
 
Европейский Союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана в Центральной Азии. 75% привлеченных в регион иностранных инвестиций приходится на долю нашей страны.
 
Участники встречи высказали обоюдное стремление к поиску новых точек взаимодействия в таких перспективных направлениях, как "зеленая" экономика, устойчивая энергетика и горнодобывающая промышленность, агробизнес, IT-технологии, транзит и транспорт, финансы, здравоохранение и фармацевтика, образование и туризм.
 
Президент Европейской комиссии дала высокую оценку проводимым в Казахстане политическим и экономическим реформам, подтвердив приверженность Европейского Союза дальнейшему укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с нашей страной. Она также выразила поддержку подходам Казахстана по стабилизации ситуации в Афганистане и принимаемым мерам по оказанию гуманитарной помощи этой стране.
 
В завершение Токаев пригласил Урсулу фон дер Ляйен посетить Казахстан с официальным визитом.

Напомним, в Брюсселе президент также провел ряд встреч с представителями европейского бизнеса.
 

Токаев провел ряд встреч в Бельгии

26.11.2021, 09:41 129520
Фото: Акорда
БРЮССЕЛЬ. 26 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч в рамках официального визита в Бельгию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Казахстана встретился с королем Бельгии Филиппом, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое значение своему первому визиту в Европу после пандемии. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
 

Трижды посетив Казахстан, Вы внесли большой вклад в укрепление взаимодействия между нашими странами в различных сферах", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент в ходе беседы отдельное внимание уделил текущим политическим реформам в Казахстане. Король Бельгии с интересом воспринял информацию о политических преобразованиях в нашей стране и текущей ситуации в экономической и гуманитарной областях.
 
Глава государства обозначил ряд перспективных направлений дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.
 
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в сентябре следующего года в столице Казахстана состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, и выразил надежду на то, что король Филипп примет участие в этом важном мероприятии.
 
Также в рамках официального визита в Брюссель глава государства провел переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Стороны обстоятельно рассмотрели перспективы развития казахстанско-бельгийских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, обсуждено взаимодействие по линии международных организаций.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что впервые посещает Бельгию с визитом с момента избрания на должность президента. Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Бельгию в качестве важного политического и экономического партнера в Европейском Союзе.
 
Особое внимание в ходе встречи было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как отметил президент, Бельгия является шестым крупнейшим инвестором в экономику нашей страны. С 2005 года общий объем бельгийских инвестиций составил 9,3 млрд долларов. Несмотря на пандемию, объем взаимной торговли вырос на 13%, превысив 300 млн долларов. В Казахстане функционируют 65 юридических лиц, филиалов и представительств с участием бельгийского капитала.
 
В целях активизации экономических связей достигнута договоренность о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
 
Лидеры также обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Глава нашего государства сообщил премьер-министру Бельгии о разработке казахстанского антиковидного препарата QazVac. Высоко оценив уровень развития бельгийской биофармацевтики, Касым-Жомарт Токаев предложил наладить сотрудничество между национальным холдингом QazBioPharm и недавно созданной бельгийской биофармацевтической платформой.
 
Собеседники обсудили вопросы изменения климата в контексте итогов саммита COP26 в Глазго, проинформировали друг друга о принимаемых на национальном уровне мерах по достижению углеродной нейтральности.
 
На встрече также были затронуты вопросы обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, торговлей людьми, нелегальной миграцией. Касым-Жомарт Токаев рассказал о принимаемых Казахстаном мерах по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.
 
Говоря о контактах с ЕС на региональном уровне, глава государства подтвердил готовность к более тесному взаимодействию с Бельгией в формате "Казахстан – ЕС" и "Центральная Азия – ЕС". В этом ключе отмечена важность эффективного использования всего потенциала Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, а также новой Стратегии ЕС по Центральной Азии.
 
Касым-Жомарт Токаев проинформировал Александра Де Кроо о реализуемых в Казахстане масштабных политических и экономических реформах.
 
Премьер-министр Бельгии высоко оценил уровень сотрудничества Казахстана с Европейским Союзом.
 
В завершение президент пригласил премьер-министра Бельгии посетить Казахстан с официальным визитом. Александр Де Кроо подтвердил заинтересованность.
 
Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Они обсудили состояние и перспективы стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом с акцентом на эффективную реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.
 
Значительное внимание в ходе встречи было уделено укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах. Были затронуты актуальные вопросы, связанные с противодействием пандемии коронавируса, в том числе взаимное признание вакцин и паспортов вакцинации.
 
Также стороны рассмотрели международную и региональную повестку дня, включая ситуацию в Афганистане и усилия по оказанию гуманитарной помощи этой стране.
 
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил лидерство Шарля Мишеля на посту главы Европейского Совета, выразив признательность за открытость и конструктивный подход к сотрудничеству с нашей страной.
 
Глава государства подчеркнул, что за последние три десятилетия Казахстан и ЕС выстроили прочные отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах.
 
Участники встречи указали на важность полной реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое устанавливает правовые рамки для взаимодействия в 29 сферах. Положительно отмечен ход имплементации новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, а также активный диалог по линии ЕС – Центральная Азия.
 
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамичное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей. Как сказал президент, ЕС является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций 160 млрд долларов. В свою очередь наша страна является ведущим торговым партнером ЕС в регионе. Общий объем двусторонней торговли составляет 24 млрд долларов.
 
Говоря о ситуации с водными ресурсами в Центральной Азии, глава государства заявил о необходимости создания Международного водно-энергетического консорциума, деятельность которого будет направлена на обеспечение баланса жизненно важных интересов государств региона в области гидроэнергетики, ирригации и охраны окружающей среды. В этой связи он призвал европейских партнеров внести вклад в осуществление казахстанской инициативы.
 
Наряду с этим президент Казахстана затронул вопрос реализации Европейским Союзом новой экологической модели развития, известной как европейская "зеленая сделка". В частности, Касым-Жомарт Токаев выразил готовность наладить партнерство с Европейским сырьевым альянсом и Европейским батарейным альянсом путем обеспечения надежного и устойчивого доступа к сырью, а также интеграции нашей страны в цепочку создания стоимости аккумуляторных батарей.
 
В завершение встречи глава государства пригласил Шарля Мишеля совершить ответный визит в Казахстан.
 

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