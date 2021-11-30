Президент Казахстана находится в Швейцарии с официальным визитом

БРЮССЕЛЬ. 26 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч в рамках официального визита в Бельгию , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Казахстана встретился с королем Бельгии Филиппом, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое значение своему первому визиту в Европу после пандемии. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Трижды посетив Казахстан, Вы внесли большой вклад в укрепление взаимодействия между нашими странами в различных сферах", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент в ходе беседы отдельное внимание уделил текущим политическим реформам в Казахстане. Король Бельгии с интересом воспринял информацию о политических преобразованиях в нашей стране и текущей ситуации в экономической и гуманитарной областях.

Глава государства обозначил ряд перспективных направлений дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в сентябре следующего года в столице Казахстана состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, и выразил надежду на то, что король Филипп примет участие в этом важном мероприятии.

Также в рамках официального визита в Брюссель глава государства провел переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Стороны обстоятельно рассмотрели перспективы развития казахстанско-бельгийских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, обсуждено взаимодействие по линии международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что впервые посещает Бельгию с визитом с момента избрания на должность президента. Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Бельгию в качестве важного политического и экономического партнера в Европейском Союзе.

Особое внимание в ходе встречи было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как отметил президент, Бельгия является шестым крупнейшим инвестором в экономику нашей страны. С 2005 года общий объем бельгийских инвестиций составил 9,3 млрд долларов. Несмотря на пандемию, объем взаимной торговли вырос на 13%, превысив 300 млн долларов. В Казахстане функционируют 65 юридических лиц, филиалов и представительств с участием бельгийского капитала.

В целях активизации экономических связей достигнута договоренность о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Лидеры также обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Глава нашего государства сообщил премьер-министру Бельгии о разработке казахстанского антиковидного препарата QazVac. Высоко оценив уровень развития бельгийской биофармацевтики, Касым-Жомарт Токаев предложил наладить сотрудничество между национальным холдингом QazBioPharm и недавно созданной бельгийской биофармацевтической платформой.

Собеседники обсудили вопросы изменения климата в контексте итогов саммита COP26 в Глазго, проинформировали друг друга о принимаемых на национальном уровне мерах по достижению углеродной нейтральности.

На встрече также были затронуты вопросы обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, торговлей людьми, нелегальной миграцией. Касым-Жомарт Токаев рассказал о принимаемых Казахстаном мерах по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.

Говоря о контактах с ЕС на региональном уровне, глава государства подтвердил готовность к более тесному взаимодействию с Бельгией в формате "Казахстан – ЕС" и "Центральная Азия – ЕС". В этом ключе отмечена важность эффективного использования всего потенциала Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, а также новой Стратегии ЕС по Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Александра Де Кроо о реализуемых в Казахстане масштабных политических и экономических реформах.

Премьер-министр Бельгии высоко оценил уровень сотрудничества Казахстана с Европейским Союзом.

В завершение президент пригласил премьер-министра Бельгии посетить Казахстан с официальным визитом. Александр Де Кроо подтвердил заинтересованность.

Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Они обсудили состояние и перспективы стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом с акцентом на эффективную реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Значительное внимание в ходе встречи было уделено укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах. Были затронуты актуальные вопросы, связанные с противодействием пандемии коронавируса, в том числе взаимное признание вакцин и паспортов вакцинации.

Также стороны рассмотрели международную и региональную повестку дня, включая ситуацию в Афганистане и усилия по оказанию гуманитарной помощи этой стране.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил лидерство Шарля Мишеля на посту главы Европейского Совета, выразив признательность за открытость и конструктивный подход к сотрудничеству с нашей страной.

Глава государства подчеркнул, что за последние три десятилетия Казахстан и ЕС выстроили прочные отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах.

Участники встречи указали на важность полной реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое устанавливает правовые рамки для взаимодействия в 29 сферах. Положительно отмечен ход имплементации новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, а также активный диалог по линии ЕС – Центральная Азия.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамичное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей. Как сказал президент, ЕС является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций 160 млрд долларов. В свою очередь наша страна является ведущим торговым партнером ЕС в регионе. Общий объем двусторонней торговли составляет 24 млрд долларов.

Говоря о ситуации с водными ресурсами в Центральной Азии, глава государства заявил о необходимости создания Международного водно-энергетического консорциума, деятельность которого будет направлена на обеспечение баланса жизненно важных интересов государств региона в области гидроэнергетики, ирригации и охраны окружающей среды. В этой связи он призвал европейских партнеров внести вклад в осуществление казахстанской инициативы.

Наряду с этим президент Казахстана затронул вопрос реализации Европейским Союзом новой экологической модели развития, известной как европейская "зеленая сделка". В частности, Касым-Жомарт Токаев выразил готовность наладить партнерство с Европейским сырьевым альянсом и Европейским батарейным альянсом путем обеспечения надежного и устойчивого доступа к сырью, а также интеграции нашей страны в цепочку создания стоимости аккумуляторных батарей.

В завершение встречи глава государства пригласил Шарля Мишеля совершить ответный визит в Казахстан.