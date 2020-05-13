Токаев поддержал идею строительства единого центра соцобеспечения

Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев посетил Дом социальных услуг в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, заключительным пунктом программы рабочей поездки главы государства в Алматы стало посещение Дома социальных услуг. Президент ознакомился с ходом реконструкции объекта, который будет оказывать социально уязвимым слоям населения самый широкий спектр услуг по принципу "одного окна" и с учетом жизненных обстоятельств каждого обратившегося.

Глава государства поддержал создание подобного центра и указал на важность продолжения работы по поддержке населения.

Несмотря на пандемию, нужно заниматься вопросами социального обеспечения наших граждан. Это приоритетная и стратегическая задача. Поэтому я поддерживаю строительство этого единого центра социального обеспечения. Я считаю, что это правильная инициатива, которую, конечно же, нужно эффективно реализовать", - сказал он.

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