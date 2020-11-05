Токаев подписал поправки в госбюджет

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы", передает Kazakhstan Today.





Об этом сообщает пресс-служба Акорды.





Пересмотр республиканского бюджета с его уточнением был направлен на финансирование мероприятий в рамках борьбы с пандемией, выполнение социальных обязательств государства, поддержку реального сектора экономики в рамках государственных программ "Нурлы жол" и "Нурлы жер", а также развитие агропромышленного комплекса и программы индустриально-инновационного развития.





Ранее президент утвердил трансферт из Нацфонда в госбюджет.

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