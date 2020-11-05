Система Orphus

Президент утвердил трансферт из Нацфонда в госбюджет

04.11.2020 4213
Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон РК "О внесении изменения в закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы", передает Kazakhstan Today. 

Об этом сообщает пресс-служба Акорды. 

Законопроектом определён размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2020 год в сумме 4770 млрд тенге.

По предварительным данным, валютные активы Национального фонда на конец сентября составили $57,3 млрд, снизившись по итогам месяца на $1,4 млрд.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая