Президент утвердил трансферт из Нацфонда в госбюджет

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон РК "О внесении изменения в закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы", передает Kazakhstan Today.





Об этом сообщает пресс-служба Акорды.





Законопроектом определён размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2020 год в сумме 4770 млрд тенге.





По предварительным данным, валютные активы Национального фонда на конец сентября составили $57,3 млрд, снизившись по итогам месяца на $1,4 млрд.

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