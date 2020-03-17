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Токаев подписал указ, дающий правительству право устанавливать предельные тарифы и цены на продовольственные и другие товары

16.03.2020, 20:57 11557
Токаев подписал указ, дающий правительству право устанавливать предельные тарифы и цены на продовольственные и другие товары
Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Глава государства подписал указ о дальнейших мерах по стабилизации экономики, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно документу, правительству Республики Казахстан по согласованию с президентом Республики Казахстан поручено определить:
 
1) налоговые ставки, порядок определения налоговой базы, объектов налогообложения, налогового периода и исполнения налоговых обязательств для отдельных налогоплательщиков;
 
2) категории отдельных налогоплательщиков, указанных в подпункте 1) настоящего пункта;
 
3) особый порядок формирования, уточнения и исполнения государственного бюджета;
 
4) специальный порядок государственных закупок.
 
Также документ предоставляет правительству Республики Казахстан право:
 
1) устанавливать предельные тарифы и цены на продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики Республики Казахстан, в порядке, определяемом правительством Республики Казахстан;
 
2) определять порядок ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики Республики Казахстан.
 
Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности".
 

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