Система Orphus

Токаев подписал указ о реорганизации Министерства торговли и интеграции

04.07.2019, 17:49 4969
Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
 
Президент постановил реорганизовать Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере развития и продвижения несырьевого экспорта, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Правительству Республики Казахстан поручено обеспечить: по согласованию с Администрацией президента РК перераспределение штатной численности между реорганизуемыми государственными органами и подведомственных им организаций; принятие иных мер по реализации указа.
 
Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента Республики Казахстан. Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, 17 июня Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которым  образована два новых министерства: Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Также указом президента были реорганизованы три министерства.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая