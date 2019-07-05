Токаев подписал указ о реорганизации Министерства торговли и интеграции

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Президент постановил реорганизовать Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере развития и продвижения несырьевого экспорта, сообщает пресс-служба Акорды.

Правительству Республики Казахстан поручено обеспечить: по согласованию с Администрацией президента РК перераспределение штатной численности между реорганизуемыми государственными органами и подведомственных им организаций; принятие иных мер по реализации указа.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента Республики Казахстан. Указ вводится в действие со дня подписания.





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