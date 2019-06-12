Токаев получил поздравления от руководителей Китая, Армении и Азербайджана

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает получать поздравления от руководителей зарубежных государств, передает Kazakhstan Today.

В частности, в адрес главы государства поступила телеграмма поздравления председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю избрания его на пост президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

Имею честь от имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выразить Вам самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим избранием на пост президента Республики Казахстан. Китай и Казахстан являются дружественными соседями и стратегическими партнерами. Я придаю большое значение углублению китайско-казахстанских отношений. Надеюсь, мы с Вами установим тесные контакты, приняв эстафету от предшественников и открывая новую страницу на благо развития стабильных и долгосрочных связей двух стран", - сказано в телеграмме.

В свою очередь, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в телефонном разговоре поздравил главу государства с убедительной победой на президентских выборах и пожелал дальнейших успехов на благо дружественного Казахстана.

Токаев поблагодарил главу правительства Армении за поздравления и выразил намерение продолжить развитие казахско-армянского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

Еще один телефонный разговор состоялся у главы государства с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который поздравил Токаева с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан и пожелал ему успехов на высшем государственном посту.

Президент Казахстана поблагодарил собеседника за поздравления, отметив нацеленность на продолжение политики Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по развитию всестороннего сотрудничества с Азербайджаном.

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