Токаев поручил Келимбетову проанализировать вопросы, предложения, волнующие общество

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , президент был проинформирован о подходах к формированию вновь создаваемого Агентства по стратегическому планированию и реформам, в том числе о проекте положения Агентства, структуре, численности и краткосрочных перспективах его деятельности до конца текущего года.

Касым-Жомарт Токаев поручил проанализировать и проработать вопросы, предложения, волнующие общество, а также ход исполнения поручений, озвученных в послании народу Казахстана.

Напомним, 9 сентября президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", предусматривающий создание Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции.

14 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Кайрата Келимбетова, управляющего Международным финансовым центром "Астана", председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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