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Токаев поручил Келимбетову проанализировать вопросы, предложения, волнующие общество

15.09.2020, 20:35 4672
Токаев поручил Келимбетову проанализировать вопросы, предложения, волнующие общество
Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, президент был проинформирован о подходах к формированию вновь создаваемого Агентства по стратегическому планированию и реформам, в том числе о проекте положения Агентства, структуре, численности и краткосрочных перспективах его деятельности до конца текущего года.
 
Касым-Жомарт Токаев поручил проанализировать и проработать вопросы, предложения, волнующие общество, а также ход исполнения поручений, озвученных в послании народу Казахстана.
 
Напомним, 9 сентября президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", предусматривающий создание Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции.
 
14 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Кайрата Келимбетова, управляющего Международным финансовым центром "Астана", председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
 

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