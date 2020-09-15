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Назначен председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам

14.09.2020, 20:02 9127
Назначен председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам
Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Соответствующий указ подписал глава государства, передает Kazakhstan Today. 
 
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Кайрата Келимбетова, управляющего Международным финансовым центром "Астана", председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Напомним, 1 сентября, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением президенту. 
 
Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов рассказал, что в новое ведомство передадут часть функций Министерства национальной экономики. В частности, это функции по вопросам стратегического планирования, отдельные вопросы по госуправлению и вопросы развития государственной статистики.
 

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