Назначен председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Соответствующий указ подписал глава государства, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Кайрата Келимбетова, управляющего Международным финансовым центром "Астана", председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает пресс-служба Акорды

Напомним, 1 сентября, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением президенту.

Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов рассказал , что в новое ведомство передадут часть функций Министерства национальной экономики. В частности, это функции по вопросам стратегического планирования, отдельные вопросы по госуправлению и вопросы развития государственной статистики.

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