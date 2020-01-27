Токаев поручил принять меры по недопущению распространения коронавируса из Китая в Казахстане

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Президент поручил правительству принять меры по недопущению распространения коронавируса из Китая, передает Kazakhstan Today.

"Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана", - написал президент РК Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Также на всех пунктах пропуска в аэропортах и вокзалах страны проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц (пассажиры, перевозчики, члены экипажей, бортпроводники и другие), особенно прибывающих из КНР. Организована профилактическая работа с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, лётным составом, проводниками пассажирских поездов. В аэропортах раздаётся памятка для всех выезжающих в КНР.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК рекомендует без крайней необходимости воздержаться от поездок в КНР. В случае вынужденного посещения КНР рекомендуется отказаться от поездок в Ухань и провинцию Хубэй. В период нахождения в КНР или по приезде оттуда в случае появления симптомов, указывающих на респираторное заболевание, казахстанцам рекомендуется обратиться за медицинской помощью или сообщить своему лечащему врачу о поездке в зону распространения инфекции и пребывании в ней. Избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями. Обеспечить частое мытье рук, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением, избегать тесного контакта с больными домашними и/или дикими животными. В общественных местах и больницах рекомендуется ношение масок при контактах с больными ОРВИ. Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать этикет кашля (соблюдайте дистанцию, прикрывайте рот при кашле и чихание одноразовыми салфетками или носовым платком).

Коронавирусы (CoV) - семейство вирусов, вызывающих заболевания, начиная от обычной простуды и заканчивая более тяжёлыми заболеваниями. Новый коронавирус - это новый штамм, который ранее не был идентифицирован у людей. Клинические признаки и симптомы заболевания: лихорадка, с некоторыми случаями затруднённого дыхания, на рентгенограмме грудной клетки выявляются инвазивные лёгочные инфильтраты в обоих лёгких. В более тяжёлых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжёлый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и смерть.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства