Токаев поручил разобраться с делом ломбардов - финансовых пирамид

Рассмотрены вопросы, связанные с пресечением незаконной деятельности кредитно-финансовых организаций, которые нанесли серьезный материальный ущерб гражданам", - сообщили в пресс-службе Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в сложившейся ситуации, вызвавшей широкий общественный резонанс, принять меры по недопущению нарушения прав граждан, привлечь виновных к ответственности.
Также глава государства заявил о недопустимости повторения подобных случаев в будущем и важности проведения работы по повышению финансовой грамотности населения.
Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы поступили заявления от более чем 6 тыс. граждан на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный заём" о незаконном завладении их денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом. Потерпевшие заключили с указанными организациями 42 тыс. договоров. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5 млрд 411 млн тенге.
Начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам. 12 подозреваемых объявлены в межгосударственный розыск, 15 подозреваемых арестованы.
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