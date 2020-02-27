Токаев поручил разобраться с делом ломбардов - финансовых пирамид

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями правоохранительных структур и государственных органов, осуществляющих регулирование и мониторинг финансового рынка, на котором обсудили дело о финансовых пирамидах, обманувших более 6 тыс. казахстанцев , передает Kazakhstan Today.

Рассмотрены вопросы, связанные с пресечением незаконной деятельности кредитно-финансовых организаций, которые нанесли серьезный материальный ущерб гражданам", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в сложившейся ситуации, вызвавшей широкий общественный резонанс, принять меры по недопущению нарушения прав граждан, привлечь виновных к ответственности.

Также глава государства заявил о недопустимости повторения подобных случаев в будущем и важности проведения работы по повышению финансовой грамотности населения.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы поступили заявления от более чем 6 тыс. граждан на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный заём" о незаконном завладении их денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом. Потерпевшие заключили с указанными организациями 42 тыс. договоров. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5 млрд 411 млн тенге.

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